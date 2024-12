Ces bénévoles construisent des abris pour aider les chats sauvages à affronter les températures glaciales de l'hiver (vidéo)

Aux premiers signes des rigueurs de l’hiver, nous sortons nos manteaux chauds et nous augmentons le chauffage. Mais qu’en est-il des animaux errants qui doivent affronter les intempéries dehors ? Conscientes de ce problème, certaines associations prennent les choses en main dès que les températures commencent à baisser. C’est le cas des bénévoles de Flatbush Cats, une association de Brooklyn (États-Unis) qui a construit des abris afin d’aider des milliers de chats sauvages à se préparer à l’arrivée de l’hiver.

À Brooklyn (New York, États-Unis), des milliers de félins sont habitués à la vie errante et certains préfèrent même vivre dehors, loin des humains. Toutefois, ces minous restent des animaux domestiques qui ne sont absolument pas adaptés aux températures froides et aux tempêtes hivernales.

Des chats qui ont besoin d’aide

Selon Max Branch, le directeur des programmes communautaires de Flatbush Cats, les gens sont habitués à voir des chats dehors. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont capables de se débrouiller seuls. « Chaque chat que vous voyez dehors est nourri par quelqu'un, consciemment ou non, et il cherche un endroit chaud pour s'abriter. », a-t-il déclaré au Brooklyn Paper. Ces petits félins se réfugient souvent dans les moteurs des voitures, dans des sous-sols ou des garages dont ils ne peuvent pas toujours sortir.

© Flatbush Cats

Dans le cas où ils ne trouvent pas d'endroit où s’abriter, ces chats doivent malheureusement affronter seuls les intempéries. « Les chats ne sont pas faits pour survivre à ces températures et en subissent les conséquences négatives », a déclaré Max Branch. C’est pour cette raison que les bénévoles de Flatbush Cats ont passé 2 jours à construire des abris extérieurs pour les « chats communautaires » du quartier.

Des abris chauds pour l’hiver

Les 250 abris construits cette année par l’association sont simples : constitués de grands conteneurs de stockage en caoutchouc avec des trous pour que les chats puissent entrer et sortir, ils sont remplis de paille avant d’être scellés avec de la mousse pulvérisée.

© Flatbush Cats

Aussi simples soient-ils, ces abris ont un impact important sur les chats. « Non seulement nous leur offrons un endroit un peu plus chaud qu'à l'extérieur, mais nous leur proposons également des alternatives à ces endroits extérieurs plus dangereux où ils choisiraient autrement de s'abriter. », continue d’expliquer Max Branch.

© Flatbush Cats

Ces abris ont été principalement distribués aux personnes qui nourrissent et prennent soin des colonies de chats sauvages autour de Brooklyn. Chaque abri offre un endroit confortable aux chats pour résister à l'hiver pendant environ un an, et est assez peu coûteux à construire. D’ailleurs, si les habitants veulent construire eux-mêmes des abris pour les chats locaux, l’association a publié en ligne une vidéo explicative.

Pour Max Branch, c’est une manière de rendre la vie un peu plus confortable à ces minous des rues, mais cela ne règle pas le problème de l’augmentation des chats errants. Au moins pourront-ils trouver un endroit sûr pour s’abriter du froid cet hiver grâce au bon cœur de ces bénévoles.