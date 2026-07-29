Un chaton roux coincé dans le moteur d'une voiture est libéré par les pompiers et adopté par un commerçant voisin
Le sort d'un chaton roux a basculé en l'espace de quelques dizaines de minutes. Après avoir été extrait sain et sauf d'une situation particulièrement périlleuse grâce à l'intervention des pompiers, il a immédiatement trouvé une famille prête à lui offrir une nouvelle vie. Une issue aussi heureuse qu'inespérée pour ce minet sauvé de l'errance et des dangers qui le guettaient sous le capot du véhicule.
Un chaton errant s'était retrouvé coincé dans le compartiment moteur d'une voiture a non seulement été sauvé, mais il a, en plus, définitivement tiré un trait sur la vie des rues en rejoignant un foyer aimant dans la foulée de son sauvetage. Un récit rapporté par WSPA.
Les faits se sont déroulés le mardi 21 juillet 2026 à Asheville, ville de Caroline du Nord (Etats-Unis) située à environ 150 kilomètres à l'ouest de Charlotte.
Un témoin a été alerté par des miaulements provenant d'une voiture en stationnement. Il a prévenu les secours, et c'est le service local d'incendie et de secours (Asheville Fire Department) qui est intervenu par le biais de l'une de ses casernes, l'Asheville Fire Station 5 en l'occurrence. Cette dernière a envoyé une équipe sur les lieux.
Asheville Fire Department / Facebook
Sauvé et adopté après 30 minutes d'efforts
Les pompiers se sont immédiatement mis au travail pour tenter de secourir le minet. Au bout d'une trentaine de minutes d'efforts, ils ont finalement réussi à libérer l'adorable chaton roux caché sous le capot.
Ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour le petit félin, puisqu'on lui a rapidement trouvé une famille ; il a, en effet, été adopté par un commerçant voisin, a annoncé l'Asheville Fire Department sur sa page Facebook.
Le « système de distribution de chats » a encore frappé et a une nouvelle fois fait des heureux.
Le conseil Woopets : que faire si on entend des miaulements provenant du compartiment moteur d'une voiture ?
Avant de démarrer un véhicule, surtout si celui-ci est resté stationné plusieurs heures, quelques réflexes peuvent sauver la vie d'un chat ou d'un chaton :
- Taper doucement sur le capot ou klaxonner brièvement afin d'inciter un éventuel chat à sortir de sa cachette.
- Ne pas essayer pas de le déloger de force s'il est coincé, car il peut s'enfoncer davantage ou se blesser.
- Contacter les pompiers ou une association de protection animale s'il est impossible de le libérer en toute sécurité.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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