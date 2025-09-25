En pleine aventure en skate électrique, elle sauve 3 chatons abandonnés dans un sac plastique au bord de la route

Alors qu’elle longeait la côte méditerranéenne de l’Espagne sur son skate électrique, une amoureuse des animaux a vu son aventure prendre un tournant inattendu. Sur le bord de la route, une triste découverte l’a poussée à interrompre son périple pour sauver 3 petites vies en détresse.

Evan Gonzalez, une Espagnole vivant en Allemagne, s’était lancé un défi durant l’automne 2024 : parcourir près de 1 000 kilomètres en skate électrique, de Barcelone à Malaga.

Durant le trajet, la jeune femme a découvert 3 chatons nouveau-nés, abandonnés au bord de la route. “Oh mon Dieu ! Je ne peux pas les laisser là…” s’est-elle alors dit en s’arrêtant pour leur porter secours. En amoureuse des animaux en général, elle se devait de faire quelque chose pour ces bébés livrés à eux-mêmes et qui n’auraient eu aucune chance de survivre.



Elle les a pris dans ses bras et est revenue au restaurant où elle avait pris son repas plus tôt dans la journée. Le personnel de l’établissement lui a donné un carton, où elle a placé les bébés pour les emmener dans sa chambre d’hôtel.



Evan Gonzalez a passé toute la nuit à les nourrir et à les réchauffer. Elle a contacté plusieurs refuges et associations, mais tous étaient fermés à ce moment-là. Elle a fini par en trouver un le lendemain matin : Help Animales Abandonados Carchuna.



“Ils sont entre de bonnes mains”

Elle y a emmené les chatons en taxi. “Ils sont entre de bonnes mains. Je suis plus tranquille maintenant”, peut-on l’entendre dire dans un reportage de The Dodo posté sur sa chaîne YouTube .

Les 3 petits félins ont été confiés à une mère d’accueil, puis, une fois devenus suffisamment grands et autonomes, adoptés par des familles aimantes.

Le 6 septembre 2025, Help Animales Abandonados Carchuna a reparlé des rescapés sur sa page Facebook, près d’un an après leur sauvetage.

“Diver, Necko et Onyx sont très heureux avec leurs familles respectives, s’est réjouie l’association. Nous voulons exprimer notre gratitude envers cette chaîne de solidarité”. Elle a ainsi cité “Al infinito y más allá” - c’est ainsi qu’Evan Gonzalez se fait appeler sur Facebook - et Marina Muñoz, leur mère d’accueil, ainsi que toutes les personnes ayant adressé leurs dons pour financer leur nourriture et leurs soins.