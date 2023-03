Ce chien adopté au refuge est un pro du skate électrique à une roue et ne boude pas son plaisir (vidéo)

Passionné de découvertes et d’aventures tout comme son propriétaire, un chien appelé Greyson s’adonne à une activité très peu commune pour un canidé : le skate à une roue. Sa maîtrise est remarquable et ses sorties sont toujours remarquées.

Apprendre à son chien à faire du skate n’est pas donné à tout le monde. L’amener à prendre le contrôle d’une planche à une roue est encore plus rare et surprenant. La discipline n’a pourtant plus aucun secret pour Greyson le Pitbull.

Ce dernier adore les promenades, comme n’importe lequel de ses congénères, mais lui s’y adonne d’une tout autre manière. Il est, en effet, féru de skate à une roue ou « Onewheel », une planche électrique dotée d’une seule grosse roue.

Il s’y est mis un peu par hasard, en se tenant debout sur le skate au pied de son maître alors que ce dernier s’en servait. Greyson a peu à peu compris la marche à suivre pour contrôler l’appareil ; il suffit, en effet, de se pencher en avant pour le faire avancer. Dès qu’il a intégré cette information, cela a été une véritable révélation pour le chien qui ne peut plus s’en passer depuis.

Son propriétaire s’appelle James Bonde. A une lettre près, il se serait mis au service secret de Sa Majesté, mais il préfère de loin être aux petits soins avec son Greyson adoré.

Il l’avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot de quelques mois. Auparavant, il avait été découvert errant et placé en refuge jusqu’à rencontrer celui qui est devenu son ami pour toujours et son partenaire d’aventures.

« Il va partout où je vais »

Aux côtés de James Bonde, Greyson enchaîne, en effet, les activités palpitantes en pleine nature. Des randonnées au surf, en passant par le kayak, le Pitbull ne se lasse jamais d’accompagner son humain où qu’il aille et quoi qu’il fasse. « Il va partout où je vais », dit ainsi de lui son maître à The Dodo.

Devenu spécialiste du Onewheel, Greyson s’est vu offrir sa propre planche par son propriétaire. Tous 2 ont pris l’habitude de se promener côte à côte, chacun sur son skate. La laisse est tout de même de rigueur. Leurs sorties en ville ne laissent personne indifférent.

