Un hôtel a pris sous son aile une chienne séniore, et lui offre la plus belle des retraites (vidéo)

Hazel vit sa meilleure vie au Home Suite Hotel. La chienne séniore a été adoptée par les employés de cet hôtel, et offre chaque jour le plus chaleureux des accueils aux visiteurs dont elle croise le chemin. Ces derniers sont tous tombés sous son charme !

Si vous devez aller en Afrique du Sud, vous serez peut-être attiré par le Home Suite Hotel, comme l’ont été de nombreux amoureux des animaux. PetHelpful revient sur la noble initiative des agents de cet hôtel de Rosebank, qui a séduit des milliers d’internautes il y a quelques jours.

Une femme du nom d’Ida-Marié Steenkamp s’est rendue sur les lieux au mois de novembre, et elle a été accueillie comme il se doit par Hazel, la chienne résidente de l’hôtel. Cette boule de poils n’est plus toute jeune, mais elle sait encore se montrer chaleureuse envers les clients du Home Suite Hotel, à tel point qu’elle leur donne envie d’y prolonger leur séjour !

Home Suite Hotel

La chienne séniore a été adoptée par l’équipe de cet hôtel, qui lui offre ainsi une retraite pleine de bonheur. La petite quadrupède ne s’y sent jamais seule et peut se réjouir de manger chaque jour à sa faim. Elle prend aussi son rôle très au sérieux : elle n’hésite pas à accompagner les visiteurs dans leur chambre, sur le parking, et leur tient compagnie dans le hall d’entrée.

« Attribuons 5 étoiles à cet hôtel ! »

Ida-Marié a partagé cette expérience inoubliable sur TikTok, et elle a été vue par plus d’un million d’utilisateurs. La jeune femme, pourtant loin de chez elle, s’est sentie « comme à la maison » au Home Suite Hotel, et prévoit de rendre une nouvelle visite à Hazel prochainement.

Les internautes ont eux aussi été conquis par l’initiative de cet hôtel, et indéniablement séduits par « la plus mignonne des concierges ». Nous sommes sûrs qu’après avoir vu cette vidéo, de nombreux TikTokeurs vont garder cette adresse dans un coin de leur tête !