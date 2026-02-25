Abandonnée en plein hiver, une chatte reste fidèle à son compagnon gelé et refuse de le quitter malgré le froid glacial

En plein cœur de l’hiver, une petite chatte a vécu l’impensable. Abandonnée dans la neige après un déménagement, Elizabeth a été retrouvée veillant son compagnon félin mort de froid. Un geste poignant qui a suscité une vive émotion en ligne.

L’hiver peut se révéler cruel pour les animaux abandonnés qui sont exposés au risque d’hypothermie et de gelures. Une petite chatte nommée Elizabeth a été confrontée directement à cette dure réalité : malgré le froid glacial, elle est restée aux côtés de son compagnon félin décédé, un geste bouleversant qui a ému des milliers d’internautes.

Un drame dans la neige

Lorsque leurs propriétaires ont déménagé en plein hiver, Elizabeth et son frère félin ont été laissés derrière eux, exposés au froid mordant. Seuls face aux températures glaciales, ils ont tenté de survivre jusqu’à ce qu’un voisin inquiet décide de donner l’alerte.

Lorsque les secours sont arrivés sur place, le drame s’était malheureusement déjà produit : le jeune chat mâle avait succombé au froid, retrouvé gelé au sol avant même leur intervention. Elizabeth, elle, ne l’avait jamais quitté. Malgré le froid et l’épuisement, elle était restée blottie contre son compagnon, fidèle jusqu’au bout, comme pour veiller sur lui une dernière fois.

© TAPS

« On ne sait pas combien de temps ils sont restés dehors », a déclaré Tori Menke, directrice générale du refuge pour animaux TAPS No-Kill à Newsweek. « Il neigeait et il faisait environ 5 degrés. »

Obligée de quitter son compagnon, Elizabeth a immédiatement été prise en charge par les sauveteurs, puis conduite au refuge animalier du comté de Fulton dans l'Illinois (États-Unis), où elle a reçu les soins dont elle avait besoin.

© TAPS

Une vague de soutien

Par la suite, la minette a été confiée au refuge de l’association TAPS, où son regard vert intense et son histoire touchante ont aussitôt séduit de potentiels adoptants.

« Elle a suscité beaucoup d'intérêt pour l'adoption et devrait bientôt rejoindre sa famille ! », s’est réjoui Tori Menke. « C'est une chatte très amicale, douce et affectueuse ! »

Sur Facebook, l’histoire d’Elizabeth a bouleversé des milliers de personnes. La publication a ainsi recueilli plus de 2 100 réactions et 420 partages, accompagnés de centaines de messages pleins de colère et de compassion.

« Je voulais juste souhaiter beaucoup de malchance à des gens que je ne connais pas ! Beaucoup d'amour à Miss Elizabeth et à sa nouvelle famille », a par exemple écrit un internaute.

© TAPS

« Je ne comprends pas les démons qui font de telles choses. », a ajouté un autre, tandis qu’une 3e personne confiait : « Ça me donne la nausée… Je prie pour qu’elle puisse bientôt rejoindre son foyer sûr et confortable pour toujours. ». Après une telle épreuve, c’est tout ce que nous lui souhaitons également !