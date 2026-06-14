En Moselle (57), des enfants immergent des chatons dans une piscine « pour s’amuser », les sauveteurs interviennent en urgence

En Moselle (57), une jeune chatte et ses 6 chatons ont été secourus en urgence par la SPA de Thionville après des actes de maltraitance attribués à des enfants. Une intervention qui rappelle l’importance de sensibiliser les plus jeunes au respect et à la protection des animaux.

Début juin, la SPA de Thionville en Moselle (57) est intervenue en urgence après plusieurs signalements de riverains choqués par une scène de maltraitance animale. Selon une information rapportée par Actu.fr, une petite chatte de 8 mois et ses 6 chatons ont été victimes d’« actes particulièrement choquants » commis par des enfants.

Une scène choquante qui mobilise la SPA en urgence

D’après ces témoins, des enfants auraient eu des comportements totalement inadaptés avec les plus jeunes membres de cette famille féline, les manipulant sans précaution et leur infligeant de mauvais traitements. Comme le relate la SPA de Thionville sur les réseaux sociaux, ils « s’amusaient à attraper les chatons par la peau du cou » et « à les secouer dans tous les sens ». Ces enfants ont ensuite immergé les petits chats dans une piscine « pendant plusieurs secondes avant de les repêcher à l’aide d’une épuisette ». Des gestes particulièrement dangereux pour des animaux aussi fragiles, qui ont immédiatement alerté les défenseurs de la cause animale.

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© SPA de Thionville / Facebook

Face à l’urgence de la situation, les équipes de la SPA de Thionville se sont rapidement rendues sur place et ont organisé la prise en charge des 7 félins. Grâce à leur réactivité, la maman et ses 6 chatons ont pu être mis en sécurité sans délai, évitant ainsi que la situation ne s’aggrave. « Aujourd’hui, toute la petite famille est saine et sauve, à l’abri et en sécurité. », assurent les sauveteurs encore choqués par ces comportements inacceptables.

Un rappel important sur le respect des animaux

Cette intervention a aussi été l’occasion pour la SPA de Thionville de rappeler un message essentiel : le respect des animaux ne doit jamais être pris à la légère. En France, la cruauté envers un animal constitue un délit puni par la loi, pouvant entraîner jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 euros d’amende, un rappel important face à des situations encore trop souvent banalisées.

Au-delà de l’aspect judiciaire, la SPA de Thionville insiste surtout sur la nécessité de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au respect du vivant. Les adultes jouent ici un rôle central : celui de transmettre des valeurs d’empathie, de bienveillance et de responsabilité, afin d’éviter que de tels comportements ne se reproduisent.

Après ce sauvetage, la priorité est désormais de permettre à la jeune maman chatte et à ses 6 chatons de se reconstruire dans un environnement stable. La SPA recherche ainsi une famille d’accueil temporaire, capable de leur offrir un foyer calme, chaleureux et sécurisant, le temps qu’ils puissent être proposés à l’adoption. Une issue rassurante qui nous rappelle néanmoins que la vigilance de chacun est essentielle pour protéger les boules de poils qui nous entourent.

L’info Woopets – Comment sensibiliser son enfant à la cause animale ?

Sensibiliser un enfant à la protection animale, c’est surtout l’aider à comprendre que les animaux ressentent, ont des besoins et méritent du respect au quotidien. Voici quelques idées simples pour accompagner un enfant dans cette découverte :

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