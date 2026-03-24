6 chatons orphelins découverts dans un camion poubelle sont sauvés et nourris au biberon par une bénévole

La découverte de 6 chatons nouveau-nés dans un camion poubelle a nécessité l'intervention d'urgence de l'association Animal Welfare League. Orphelins suite au décès de leur mère lors de la mise bas, les félins ont été placés en famille d'accueil chez la bénévole Penny Richards pour bénéficier d'une surveillance continue et d'un nourrissage au biberon jour et nuit, garantissant ainsi leur survie et leur développement.

Penny Richards se souvient parfaitement de ce sauvetage d’une rare intensité émotionnelle. Liée à l’organisme Animal Welfare League of Arlington, la bénévole a agi au plus vite dès qu’elle a entendu parler de 6 chatons en situation de détresse, racontait Love Meow. Sa réactivité et son savoir-faire ont réellement fait la différence.

Repérés à temps

Les 6 chatons se trouvaient dans un camion poubelle lorsqu’ils ont été repérés et identifiés comme des animaux en situation d’urgence. Penny s’est rendue immédiatement sur place, et après avoir récupéré les chatons, elle s’est mise en quête de leur maman. Elle a appris que la féline était décédée peu après avoir donné naissance à ses chatons, qu’elle avait mis en sécurité là où elle le pouvait. L’hypothèse s’est confirmée puisque la bénévole n’a retrouvé aucune trace d’abandon par un humain.

Très jeunes, les chatons de quelques jours avaient besoin d’un accompagnement 24h sur 24.

Foster Kitten HQ / Facebook

Un engagement de chaque instant

Habituée à ce type de prise en charge, Penny s’inquiétait tout de même face à l’état des chatons. Pour assurer de meilleurs soins, elle a placé temporairement 2 des chatons, ceux qui semblaient les plus fragiles, chez une amie.

Quelques jours plus tard, le duo a pu rejoindre les 4 autres chatons chez Penny, qui s’est appliquée à les nourrir pour répondre à leurs besoins, c’est-à-dire le jour et la nuit.

Une belle progression

S’étant pleinement investie pour ces petits pensionnaires, Penny a pu voir le fruit de ses efforts assez rapidement. Malgré l’absence d’une maman, les chatons on bien grandi et ont eu une courbe d’évolution vraiment satisfaisante.

Au bout de quelques semaines, ils ont pu quitter le giron de leur protectrice humaine pour aller à la rencontre du chat de la maison, Colman.

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Foster Kitten HQ / Facebook

Soudés, les chatons sont restés ensemble quasiment durant toute la durée de leur évolution chez la bénévole. Elle expliquait avoir été marquée par leur fraternité et expliquait : « Ils sont très liés les uns aux autres. Il n’y a jamais un chaton qui dort seul ». Il est certain que les boules de poils trouveront leurs familles pour la vie et poursuivront leur route sur cette même belle lancée.