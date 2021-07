En fouillant une poubelle, ce chaton errant et affamé gagne bien plus que des restes de nourriture

En fouillant une poubelle, ce chaton errant et affamé gagne bien plus que des restes de nourriture

Un chaton a connu une vie de misère dans le Bronx (États-Unis). Ses premières semaines n'ont pas été faciles, jusqu'à ce qu'il rencontre des personnes bienveillantes.

L'existence du jeune félin a basculé le 11 juillet. Un résident du Bronx, Solomon, a entendu ses cris devant sa maison. Il a découvert la minuscule boule de poils coincée dans sa poubelle, luttant pour grimper. Le chaton affamé était en quête de nourriture, rapporte Lovemeow.

© Little Wanderers NYC

Le riverain a décidé de lui tendre la main. Il l'a extirpé de son piège et l'a ramené au Little Wanderers NYC, un refuge pour animaux.

Les bénévoles ont aussitôt été aux petits soins avec leur nouveau protégé.

© Little Wanderers NYC

Le chaton était faible et en mauvaise santé

Le calico, âgé entre 5 et 6 semaines, a été nettoyé puis placé en famille d'accueil. Ses bienfaiteurs lui ont préparé un nid douillet où se reposer, lui ont offert de la bonne nourriture et lui ont apporté des médicaments. L'animal chétif a eu besoin d'un traitement spécial pour une blessure au cou. « Nous pensons qu'elle a été coupée en fouillant dans des boîtes métalliques pour se nourrir », a déclaré une volontaire.

© Little Wanderers NYC

La jeune chatte, nommée Angelica, a souffert d'une sérieuse insuffisance pondérale. « Elle était extrêmement vorace lorsqu'elle est venue me voir, et je pouvais sentir ses minuscules vertèbres ; elle mourait de faim et était déshydratée », a expliqué Suzy, sa mère d'accueil.

© Little Wanderers NYC

Angelica profite enfin de la vie qu'elle mérite

Désormais en sécurité et bien traitée, Angelica a commencé à s'épanouir et guérir. Elle s'est sentie heureuse d'avoir enfin un toit au-dessus d'elle. Et elle mène une véritable vie de VIP !

© Little Wanderers NYC

Plus besoin de plonger la tête dans les poubelles pour s'alimenter, son vagabondage ne constitue plus qu'un mauvais souvenir. Le chaton est choyé au quotidien et se montre très affectueux en retour.

© Little Wanderers NYC

A lire aussi : Depuis 10 ans, il est témoin d’une amitié unique entre un chat et un raton laveur

Sa bienfaitrice est fière des progrès qu'il accomplit jour après jour, et est ravie de pouvoir lui offrir ce dont il a toujours rêvé.

© Little Wanderers NYC