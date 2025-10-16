En faisant une halte dans un restaurant, ce vétérinaire ne s’attendait pas à trouver un chaton caché derrière les toilettes (vidéo)

Connaissez-vous le “système de distribution des chats” ? Celui-ci peut frapper n’importe qui, à n’importe quel moment, mettant sur votre chemin un petit félin dans le besoin. Et ce n’est pas parce que l’on est vétérinaire que l’on peut y échapper. Le Dr Matt McGlasson a ainsi pu en faire l’expérience alors qu’il se rendait… aux toilettes.

Que faisait ce chaton dans des toilettes publiques et, surtout, comment quelqu’un a pu l’abandonner dans un tel endroit. Ce sont, en substance, les questions qu’a dû se poser le Dr Matt McGlasson , vétérinaire et expert félin bien connu de la toile.

La rencontre entre le Dr McGlasson et la boule de poils s’est faite de la plus fortuite des façons. En effet, le vétérinaire s’était arrêté rapidement dans une enseigne de restauration rapide de la ville d’Indianapolis (États-Unis). Probablement en train de réaliser un long trajet, il a voulu en profiter pour faire un arrêt aux toilettes. Une fois dans les lieux, il a été accueilli par des miaulements. Se mettant en quête de la source de ces petits cris plaintifs, le spécialiste des félins est tombé nez à nez avec une petite boule de poils noire, cachée juste derrière la cuvette des toilettes . Interrogé par Newsweek , le Dr McGlasson déclare : “Il a dû être placé là peu de temps avant que je ne le trouve, car c'étaient des toilettes publiques”.



© @dr.mattmcglasson / Instagram

Sans hésitation, le bienfaiteur a pris en charge son petit protégé du moment. C’est alors que le destin va frapper une seconde fois. En effet, il s’est avéré que l’une des employés du restaurant souhaitait adopter un chaton. Elle a donc tout simplement décidé de faire entrer celui-ci dans sa vie. Il y avait cependant 2 problèmes : primo, la nouvelle maîtresse était encore en poste et ne pouvait se libérer, et secundo, elle n’était pas du tout préparée à la venue d’un petit être chez elle.

Le vétérinaire va alors de nouveau faire parler son grand cœur en se rendant dans une animalerie pour acheter tout le nécessaire de base à l’arrivée d’un chaton : nourriture, litière, gamelles… Il a ensuite gracieusement remis l’ensemble à l’employée qui a alors pu accueillir le chaton en toute sérénité.

Jamais l’expression “le hasard fait bien les choses” n’aura été aussi vraie que le jour de cette drôle de rencontre.