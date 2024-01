Une famille d'accueil aide une chatte blessée et endeuillée à avancer en redonnant du sens à sa vie (vidéo)

Aria est une petite cabossée de la vie, qui a vécu maints tourments avant de tomber dans les pattes de l’Association des Chats Camarguais. La va-nu-pattes a non seulement souffert d’une fracture du bassin, mais aussi traversé l’épreuve du deuil… Émue, l’équipe rédactionnelle de Woopets a décidé de vous partager son histoire.

« Nous avons été appelés en urgence pour un chat mal en point à Port-Saint-Louis-du-Rhône, explique la présidente de l’Association des Chats Camarguais sur le site web Clic Animaux, lorsque nous sommes arrivés à l’endroit, j’ai découvert l’horreur : une petite misère très apeurée, qui avait plein de mouches sur l’arrière-train, et qui ne parvenait pas à se lever. À côté d’elle, 4 chatons venaient de naître… »

Malheureusement, l’une des créatures chétives était déjà décédée. Quant aux survivants, ils étaient transis de froid. Ni une ni deux, les bonnes âmes ont pris la famille féline sous leur aile et l’ont mise en sécurité.

Les nouveau-nés ont été placés sous une lampe chauffante. Mais au grand désespoir de leur maman, et malgré les efforts déployés par les sauveteurs, les chatons n’ont pas survécu. Pour Aria, la minette qui les avait mis au monde, le combat pour le droit à la vie n’était pas terminé pour autant…

© Lise Galligani

Un parcours du combattant

Chez le vétérinaire, la rescapée a bénéficié des premiers soins, puis d’examens approfondis. Les radios ont été formelles : Aria arborait une fracture du bassin. Heureusement, « il se remettra correctement seul », grâce à « des soins réguliers ».

Après sa convalescence, la boule de poils sera stérilisée et identifiée. À la suite de son sauvetage, « cette misère traumatisée et très apeurée » a été placée en famille d’accueil, chez Lise. Au sein de ce nid douillet, Aria reprend tout doucement du poil de la bête et semble retrouver goût à la vie.

© Lise Galligani

« C’est un vrai petit chien avec moi et une de mes filles. Elle nous suit comme notre ombre, c’est un amour, nous confie son ange gardien, extrêmement touché par son histoire, elle a bien récupéré, mais ne saute et ne court pas comme les autres chats. Elle reste unique. »

© Lise Galligani

Aria a trouvé sa famille pour la vie

En règle générale, les animaux séjournent temporairement dans leur foyer d’accueil. Parfois, le lien devient tellement fort qu’une séparation s’avère impossible… Après avoir surmonté différents drames, la belle aux pattes de velours respire enfin le parfum enivrant de l’amour et de la sérénité !

« La bonne nouvelle est que nous avons décidé en famille de l’adopter, indique notre interlocutrice, nous ne pouvions imaginer devoir la laisser partir… Le chemin à parcourir sera encore très long, car elle est instable, a des boutons, perd ses poils et miaule dès qu’elle est seule. »

A lire aussi : 2 chatons ayant perdu leur mère puis leur sœur traversent ensemble les épreuves de la vie

© Lise Galligani

Aria et Lise ont vécu la magie du coup de foudre, connu pour nous tomber dessus sans crier gare… « J’aime la voir évoluer dans la maison. Sa manière de se déplacer est rigolote, souligne l’heureuse adoptante, mon cœur explose dès qu’elle pose les yeux sur moi. Et j’ai pourtant croisé la route de centaines de chats… »

Il n’y a aucun doute : ces belles âmes étaient faites pour se rencontrer ! Désormais entre de bonnes mains, Aria va pouvoir savourer la vie, la vraie, celle dont elle a toujours rêvé…