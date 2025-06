Après avoir vu un chiot traîné sur le bitume par son maître à moto, une dame prend ses soins en charge et lui cherche une famille aimante

En Malaisie, une scène bouleversante a récemment secoué les usagers d’une route très fréquentée. Une jeune chienne exténuée et blessée, était attachée à une moto en marche, contrainte de suivre un rythme infernal. Ce calvaire n’a pas laissé les témoins indifférents. L’un d’eux, profondément choqué, a décidé d’intervenir pour mettre fin à ce supplice. Grâce à l’action collective de plusieurs personnes au grand cœur, une issue bien plus humaine s’est dessinée pour l’animal. Un sauvetage poignant, qui témoigne du pouvoir de la compassion face à la cruauté.

En Malaisie, un témoin a filmé un motard qui traînait une jeune chienne qu’il avait attachée à son deux-roues. Le pauvre chiot était si épuisé et endolori qu’il ne pouvait plus courir, jusqu’à l’intervention de l’âme bienveillante en question et d’autres usagers de la route pour le sauver, rapportait World of Buzz le lundi 16 juin.

Les faits se sont déroulés l’après-midi du dimanche 15 juin à Sungai Petani dans l’Etat de Kedah, dans le nord-ouest du pays.

Ginny Teoh était sous le choc à cause de l’horrible scène qui se jouait sous ses yeux. Un homme, plutôt âgé, conduisait sa moto alors qu’une jeune chienne y était attachée. Cette dernière avait bien tenté de suivre la cadence imposée par le véhicule, mais elle avait fini par s’épuiser et se laisser traîner sur le bitume.



Ginny Teoh / Facebook

Sauvée par plusieurs bons samaritains

Les pattes et l'abdomen en sang, à bout de forces et résignée, elle a dû son salut à un autre témoin qui a arrêté le motard. D’autres personnes se sont jointes à lui pour l’enjoindre de relâcher l’animal, chose qu’il a refusé de faire dans un premier temps. Face à l’insistance de ces bons samaritains, il a fini par céder.



Ginny Teoh / Facebook

Ginny Teoh s’est chargée d’emmener la chienne à la clinique vétérinaire, où elle se trouve toujours. Elle reçoit tous les soins dont elle a besoin. Sa bienfaitrice a d’ailleurs indiqué sur son compte Facebook avoir payé les frais vétérinaires. Elle espère lui trouver une famille aimante pour qu’elle puisse mener la vie sereine et heureuse qu’elle mérite.

Ginny Teoh / Facebook

Par ailleurs, elle a expliqué qu’elle devait bientôt partir pour Singapour et qu’elle ne pouvait donc pas l’adopter elle-même.