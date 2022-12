En découvrant grâce à une note ce à quoi son chat consacre ses journées, une femme est submergée par l'émotion

A moins de l’équiper d’une mini caméra ou d’un collier GPS, on ne sait jamais vraiment ce que fait son chat s’il est du genre à passer ses journées dehors. Ann Mann, qui habite Halifax en Nouvelle-Ecosse (Est du Canada), est désormais au courant des activités extérieures de son ami félin, et ces dernières sont d’une grande noblesse. Elle en a pris connaissance grâce à un message glissé dans son collier, rapportait la CBC.

Non loin de son domicile se trouve l’Hospice Halifax, une structure de soins palliatifs. Autrement dit, on y accueille des personnes en fin de vie. Oscar, le chat gris d’Ann Mann, avait l’habitude de s’y présenter, chose qu’elle ignorait jusque-là.



Il partage ses visites entre le groupe de patients s’adonnant au jardinage et ceux qui sont dans leurs chambres, recevant caresses et friandises de leur part. Ses arrivées sont toujours très attendues et appréciées.

« Un grand coup de pouce » aux patients

L’un des résidents auxquels Oscar s’est beaucoup attaché s’appelait Tom Gerrior. Atteint d’une maladie en phase terminale, il vivait ses derniers jours à l’Hospice Halifax. Des journées que le félin égayait, comme en témoigne sa sœur Evelyn Oakley : « Le chat venait à la porte-fenêtre pour regarder dans la chambre de Tom pendant la dernière semaine de sa vie. Cela lui apportait beaucoup et lui a donné un grand coup de pouce ».

Décédé en juin dernier, Tom Gerrior avait toujours des friandises pour chien à portée de main, à donner aux canidés de thérapie lorsqu’ils venaient lui rendre visite. Quand il a rencontré Oscar, il a demandé à sa sœur de lui acheter des friandises pour chat pour qu’il les lui offre.



Un jour, un employé de l’établissement, qui voulait savoir d’où venait ce merveilleux chat, a placé dans son collier une note à l’adresse de sa famille. Le message expliquait que l’animal visitait la structure, qu’il faisait du bien aux patients et qu’elle savait désormais où le trouver si elle devait le chercher.

Ann Mann a été extrêmement émue en lisant le texte. Elle s’est aussitôt rendue à l’Hospice Halifax avec des fleurs et des présents. On l’y a chaleureusement accueillie, et elle a pu voir à quel point Oscar y est aimé.

Un chat adopté dans un refuge

Ce chat, c’est sa fille Kirsten qui l’avait adopté au refuge de la SPCA de Nouvelle-Ecosse alors qu’il était encore chaton. En grandissant, il s’aventurait de plus en plus dehors, au point de passer le plus clair de ses journées à vagabonder dans le quartier. Ce qui lui avait valu de frôler le pire, 3 ans plus tôt, après avoir été percuté par une voiture.

L’accident avait fortement marqué Oscar. « Il est devenu un peu plus charismatique et un peu plus câlin, raconte sa maîtresse. Il regarde toujours des deux côtés avant de traverser la rue ».

A présent, Ann Mann et Kirsten sont moins inquiètes lorsque leur chat sort de la maison. Elles savent où il va et sont fières de ce qu’il fait.