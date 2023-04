En attendant qu'on l'adopte, un chat errant devient le mentor des chatons qu'il rencontre en famille d'accueil

Cela faisait près de 2 ans qu’un chat roux errait dans un quartier de Montréal (Canada) et que personne ne parvenait à l’approcher. Une famille lui donnait quotidiennement à manger, puis lui avait aménagé un petit abri lui permettant de se protéger des rigueurs hivernales.

Le félin commençait à faire confiance à ces personnes, au point de les laisser le caresser. Malheureusement, au moment où ils pensaient pouvoir le recueillir, il avait disparu. A son retour, il était très mal en point.

Le chat avait le pelage ébouriffé et il boitait à cause d’une blessure à l’une des pattes arrière. Il était encore plus méfiant qu’auparavant, et ses bienfaiteurs ne pouvaient plus le toucher. Ils étaient malgré tout bien décidés à le sauver, et ont installé une cage piège dans laquelle il s’est finalement laissé enfermer.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

La famille a contacté l’association locale Chatons Orphélins Montréal. « Ils l’ont mis en sécurité et ont même payé ses soins. Nous l’avons appelé Briol. L’errance, c’est définitivement terminé pour lui », raconte la fondatrice à Love Meow.

Le plus probable est que Briol se soit battu avec un congénère pendant sa fugue. « L'une de ses pattes arrière portait une trace de morsure et un abcès. Les lésions devaient être nettoyées et traitées », explique Céline Crom.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Après avoir passé plusieurs jours dans son coin, le chat s’est progressivement détendu pour sortir de son isolement. Il a commencé à ronronner et à s’ouvrir aux membres de sa famille d’accueil.

De foyer provisoire à famille pour toujours

Sa patte guérie et sa confiance restaurée, il se montrait de plus en plus affectueux et bavard. « Tous les soirs à la même heure, il parlait à ses humains comme pour leur dire qu'il était temps d'aller au lit », indique la fondatrice de Chatons Orphelins Montréal.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Briol s’est aussi mis à placer les chatons de la maison sous son aile. Il est devenu leur mentor. En l’observant et en le côtoyant, ils ont quasiment tout appris.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Sa famille d’accueil s’est beaucoup attachée à lui, et l’expérience a finalement viré au « foster fail », ou échec d’accueil. Autrement dit, elle a décidé de le garder définitivement en l’adoptant.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram