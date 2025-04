En arrivant au refuge, une employée remarque une couverture ruisselante à côté d’un arbre et découvre la famille de chats qui se cache en-dessous

La couverture était trempée, ce qui laissait imaginer que la tribu féline était là depuis quelques heures, et même certainement toute la nuit. L’employée du Pet Rescue Solutions a soulevé la couverture et a pu faire la connaissance des 4 chats, frigorifiés, dans l’attente évidente d’une aide. Ils ont trouvé refuge dans le bâtiment à quelques mètres de l’endroit de l’abandon.

Pet Rescue Solutions / Facebook

« Nous ne savons pas quand ils ont été déposés »

Pour Eva Rainwater, qui se confiait à The Dodo, cette découverte reste un grand mystère. Elle indiquait : « Nous savons qu’il a beaucoup plu toute la nuit précédente et que la couverture était trempée ». Malheureusement, aucune caméra de surveillance et aucun témoin n’ont permis d’éclaircir la situation.

L’ouverture de la caisse, en lieu sûr, a révélé l’ampleur de la gravité de la situation. La maman chat, vraisemblablement très jeune, se trouvait là avec ses 3 petits, âgés d’1,5 mois. Très amaigris, affaiblis, ils nécessitaient une prise en charge en urgence.

Pet Rescue Solutions / Facebook

Un examen vétérinaire encourageant

Tous les félins sont passés entre les mains de l’équipe vétérinaire. Par chance, il a été démontré qu’ils étaient tous en bonne santé.

La jeune maman, dont l’âge a été estimé à 6 ou 7 mois, a reçu le nom de Flow, en référence au film d’animation sorti en salles en 2024, qui raconte l’histoire d’un chat évoluant dans un univers post-apocalyptique, dénué d’humains.

Ses petits n’ont pas de noms pour le moment, mais ils apprennent à se faire une place dans ce nouvel environnement du refuge.

Promis à un avenir radieux

En sécurité et au bon endroit pour recevoir les soins et l’aide nécessaire, la petite famille a posé ses valises pour quelque temps au refuge avant d’envisager le reste de sa vie dans des familles définitives.

A lire aussi : Retrouvée errante et traumatisée après son adoption, cette chatte retourne chez son ancienne maman d’accueil et réapprend doucement à vivre (vidéo)

Les bénévoles mènent l’enquête pour savoir comment les chats se sont retrouvés dans une telle posture, une nuit de pluie intense qui aurait pu causer de graves problèmes de santé chez des animaux mal-nourris et apeurés.

Pet Rescue Solutions / Facebook

Tout le temps qu’ils ont désormais devant eux sera consacré à leur bien-être, dans un environnement le plus sûr et le plus bienveillant possible, les bénévoles ont donné leur parole.