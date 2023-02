Abandonné dans le froid, ce chaton a été découvert dans un seau avec l'oeil infecté, une couverture et de la nourriture

« Les temps sont durs, les factures de soins vétérinaires sont une source d’inquiétude immense pour bon nombre d’entre nous. Cependant, quelle que soit la difficulté de la situation, abandonner un animal de compagnie de cette façon-là est irresponsable et cruel » : Dale Grant, inspecteur de la RSPCA, a choisi ces mots pour qualifier la triste mésaventure de Talisker, un chaton de 10 semaines retrouvé dans les rues de Londres le 18 janvier 2023.

Un abandon délibéré

Ce jour-là, une femme rentrait du travail et a surpris un « seau en plastique contenant un chaton », à côté duquel se trouvaient « un sac avec de la litière, une couverture, de la nourriture et des jouets pour chats ». Il est donc évident que ce chat appartenait à quelqu’un auparavant, et qu’il venait de faire l’objet d’un abandon délibéré.

La dame l’a emmené chez elle pendant quelques heures, mais elle a vite compris qu’elle ne pourrait pas l’aider convenablement. Elle l’a alors confié aux bénévoles de la RSPCA (refuge pour animaux), dans l’espoir de lui offrir une vie meilleure. La bataille du petit Talisker ne faisait que commencer, comme le rapporte MyLondon.

« Son œil droit était terriblement infecté. Il semblait ulcéré, et était si gonflé qu’on ne pouvait pas voir son globe oculaire. Le pauvre, il devait souffrir horriblement », a ajouté Dale Grant. Le félin a de suite été admis au Finsbury Park Animal Hospital (clinique vétérinaire), où il a « volé le cœur » de tous les soignants.

Talisker risque de perdre son œil à cause de son infection, mais c’est peut-être ce qu’il y a de mieux à faire pour le soulager. Il est désormais bien entouré, et peut compter sur l’amour de ses bienfaiteurs pour se reconstruire et reprendre des forces. En attendant, les enquêteurs de la RSPCA ont lancé un appel à témoins et mis une ligne téléphonique à disposition pour retrouver le responsable de ce cruel abandon.