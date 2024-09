À 6 mois seulement, une chatte errante tombe enceinte, mais reçoit un soutien inespéré pour mener à bien sa grossesse

La vie dans la rue est impitoyable pour les chats errants. Après ses premières chaleurs, Cherish est tombée enceinte. Elle n’avait même pas de quoi se nourrir et apprenait encore à se débrouiller seule. Toutefois, le destin s’en est mêlé et a mis sur sa route des personnes au grand cœur.

Cherish n’était âgée que de 6 mois quand elle est tombée enceinte. La femelle tabby errante n’avait même pas de quoi subvenir à ses propres besoins, alors s’occuper de sa portée s’annonçait difficile. Par chance, un bienfaiteur s’est soucié d’elle et lui a permis d’assurer l’avenir de ses chatons.

L’individu au grand cœur aidait quotidiennement les félins de son quartier, précisait Love Meow. Malgré toute sa bonne volonté, il ne disposait pas des ressources nécessaires pour prendre soin de tous les chats et a fait appel à l’association australienne Best Friends Felines afin d'obtenir de l’aide.

Best Friends Felines / Facebook

Un appel au secours

Cherish faisait partie de la colonie de félins pris en charge par l’organisme. Elle était tellement affamée qu’elle n’a pas hésité à rejoindre les sauveteurs quand ils sont arrivés. Ceux-ci ont été consternés par sa maigreur, d’autant plus lorsqu’ils ont compris qu’elle était enceinte. Ils l’ont nourrie et l’ont aidée à reprendre des forces.

Le ventre de la chatte s’est mis à grossir jusqu’au jour de l’accouchement. Étonnamment pour sa taille et son poids, 8 petites boules de poils ont vu le jour : « Elle a finalement accouché, et nous étions stupéfaits que cette petite fille ait donné naissance à 8 bébés » écrivait un porte-parole sur Facebook.

La mère idéale

L’un des félins est malheureusement né sans vie, mais les autres semblaient en bonne santé. Cherish était une mère exemplaire et s’est bien occupée d’eux. Malgré quelques difficultés pour les nourrir à cause de soucis au niveau de l’estomac, la chatte d’à peine quelques mois a pris son rôle très à cœur. Elle a par ailleurs apprécié le soutien de sa famille d’accueil, qui a toujours été là pour l’épauler en cas de besoin.

A lire aussi : Une chatte abandonnée devant un refuge vit sa première et dernière maternité

Best Friends Felines / Facebook

Les chatons ont commencé à prendre des forces et franchissent actuellement les étapes de leur développement les unes après les autres. Une fois sevrés, ils rejoindront des familles aimantes et continueront de grandir bien loin de la rue. Cherish, également, n’aura plus jamais à se battre pour manger après avoir trouvé sa maison pour toujours.