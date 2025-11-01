En allant rendre visite à celui qu’il pense être son futur chat, un homme se laisse surprendre par l’évidence d’une rencontre avec une chatonne très à l’aise

Cette chatte s’est imposée d’elle-même comme l’animal de Daniel, en visite dans une famille d’accueil pour rencontrer son futur chat. Ayant pu profiter d’un programme d’adoption, la chatonne en question a pris les choses en main d’une manière tout à fait adorable.

C’est par le biais de l’association Best Friends Felines qu’une chatte et ses petits ont pu rejoindre une famille d’accueil. Le programme « Last Litter » ("Dernière portée"), engagé par la direction du refuge, permet de venir en aide à des familles confrontée à la grossesse de leur chatte, notamment en proposant un accueil en famille, une prise en charge des frais de stérilisation et une prise en charge des adoptions par la suite. Le but est d’endiguer une partie de la reproduction massive des félins, un vrai problème qui se pose dans de nombreux pays.

Rehan, une petite « étincelle »

La chatonne en question, Rehan, issue d’une portée de 3 chatons, a pu compter sur le soutien de sa courageuse maman, et de ses frères : Haven et Rufus. Avec son pelage écaille de tortue, elle a tout de suite séduit sa famille d’accueil bénévole, qui a eu l’intuition qu’elle serait rapidement adoptée. La bénévole l’ayant à sa charge expliquait : « Rehan est une vraie beauté avec sa fourrure bleue moelleuse et ses touches de crème. Sa coloration unique la fait se démarquer et ajouter une touche supplémentaire de charme à sa personnalité déjà adorable ».

Aussi intrépide que douce

La beauté de Rehan est aussi intérieure, soulignait sa mère d’accueil, interrogée par Love Meow. La chatte adore jouer, du haut de son jeune âge, son énergie est sans limite. Pour autant, elle raffole aussi des câlins et de la tendresse que peuvent lui procurer les humains. « Ne laissez pas sa nature enjouée vous tromper. Rehan est également une passionnée de câlins. Elle adore se blottir sur vos genoux, ronronnant avec satisfaction pendant que vous la couvrez d’affection », racontait la bénévole.

« Elle m’a rapidement choisi comme propriétaire »

Daniel avait contacté Best Friends Felines dans l’idée d’adopter prochainement un petit compagnon. Son choix a été fortement influencé par le comportement de Rehan, on ne peut plus chaleureuse dès son arrivée. « Elle nous a rejoint dans la pièce, elle m’a rapidement choisi comme propriétaire en se blottissant et en s’asseyant sur ma chaussure ».

« Tu es à moi maintenant »

Le langage corporel de Rehan était clair, et Daniel a écouté cet appel à l’adoption d’une grande évidence. Renommée Reyna, la chatte a dû attendre la fin de sa période de sevrage pour rejoindre sa nouvelle famille. Elle est on ne peut plus à l’aise. Fidèle à elle-même, elle adore autant observer la vie du jardin que se prélasser devant l’ordinateur de son propriétaire adoré.