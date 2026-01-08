Une cliente voulait un maquillage, mais le chat de la maquilleuse avait d’autres plans pour elle (vidéo)

Certains chats n’aiment pas partager la vedette, et Oliver en est le parfait exemple. Cet adorable chat roux ne supporte pas de passer au second plan lorsque sa maîtresse, maquilleuse à domicile, reçoit une cliente. Bien décidé à rappeler à tout le monde qu’il est le véritable roi des lieux, Oliver s’invite sans complexe dans la séance et capte toute l’attention, pour le plus grand plaisir de tous.

Savanna Twiddy est une jeune maquilleuse professionnelle installée dans l’Ohio, aux États-Unis, qui se déplace chez ses clientes pour les sublimer. Très active sur les réseaux sociaux, elle aime partager les coulisses de son travail et son quotidien. Mais lors de certaines séances, un invité inattendu s’invite à la fête : Oliver, son chat roux, qui n’hésite pas à se glisser dans le décor et à voler la vedette, comme dans l’une des récentes publications de la maquilleuse.

La star, c’est lui !

Dans une adorable vidéo partagée sur Instagram et reprise par CatTime, on découvre comment la mascotte officielle de Vanna Rae Mua (l’entreprise de maquillage de Savannah) s’y prend pour capter l’attention d’une cliente qui discute avec sa maîtresse.

© @vannaraemua / Instagram

Il commence par poser sa patte sur l'accoudoir du fauteuil de la cliente, comme pour signaler sa présence. « Pardon », affiche le texte à l’écran, tandis que la jeune femme accorde un bref instant d'attention à Oliver avant de reprendre sa conversation.

Mais le chat roux n’est pas d’accord et la tapote à nouveau avec insistance. « Bien sûr que j'aimerais monter. », peut-on lire à l’écran. Et c’est exactement ce que le minou obtient quelques instants plus tard !

© @vannaraemua / Instagram

On le voit alors se blottir sur les genoux de la cliente, se tortillant pour trouver la position parfaite. Sa nouvelle amie lui fait même de la place en tendant son téléphone et sa bouteille d’eau à sa maîtresse.

Oliver peut ensuite profiter pleinement des caresses sous le menton et sur la tête, affichant à l’écran un tendre « Je suis un bébé ». Une fois satisfait de l’attention reçue, Oliver finit par sauter de ses genoux, fidèle à son esprit de chat.

Cette scène purement féline a beaucoup amusé Savannah et sa cliente. La maquilleuse a même plaisanté en légende de sa publication en disant que chaque séance dans son studio s'accompagnait d'« un chat roux, un peu enrobé et très demandeur d'attention, ENTIÈREMENT GRATUIT ».

Chez Vanna Rae Mua, le maquillage est peut-être le service proposé, mais Oliver, le plus adorable des sans-gêne, en est sans conteste la véritable star !