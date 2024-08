Un homme fait preuve de créativité pour canaliser l'énergie débordante de son chaton fraîchement adopté et rejeté par ses aînés (vidéo)

Avait-elle été sevrée précocement ? Souffre-t-elle d’un manque de socialisation ? On l’ignore, mais ces facteurs font partie de ceux qui favorisent des troubles comportementaux chez les chats. Theodora, une jeune chatte particulièrement fougueuse, n’a sans doute pas eu l’occasion d’interagir correctement avec ses semblables et se montre donc turbulente. Ce qui n’a pas empêché un homme au grand cœur de l’adopter et de s’adapter à sa personnalité.

Nathan Kehn est un amoureux des chats. Il en avait déjà 3 avant de se rendre au refuge californien LUXE Paws pour y rencontrer une jeune chatte appelée Theodora. Au départ, il était question qu’il ne l’accueille que provisoirement, mais il a fini par l’adopter définitivement.



@nathanthecatlady / TikTok

Il était persuadé qu’elle allait s’entendre avec ses autres amis félins, bien plus âgés qu’elle, mais elle s’est avérée un peu trop remuante pour eux. Là où ses aînés voulaient simplement rester couchés ou vaquer tranquillement à leurs occupations, Theodora, elle, ne pensait qu’à jouer et à s’agiter dans tous les sens.

« Elle a tellement d'énergie et veut jouer et lutter, explique son propriétaire à The Dodo. Je pensais que mes 3 chats plus âgés se joindraient à la fête et joueraient aussi, mais ils ont décidé qu'ils étaient trop vieux pour cela et perdaient vite patience. »



@nathanthecatlady / TikTok

S’étant ainsi retrouvé sans compagnon de jeu, Theodora s’est rabattue sur la main de son humain, qu’elle a pris la mauvaise habitude d’attaquer chaque fois qu’elle était à sa portée.

Nathan Kehn a réfléchi à une solution, puis a fini par en trouver une toute simple. Il a, en effet, eu l’idée d’enfiler une marionnette en forme de chat.



@nathanthecatlady / TikTok

Sa marionnette fait des émules

« Elle a immédiatement commencé à l'attaquer », dit-il. Chaque fois que Theodora a envie de jouer, il met la marionnette sur sa main et se met à se chamailler avec elle. « Parfois, je la vois sur le point de s’en prendre à l’un de mes autres chats et je tiens la marionnette entre eux, poursuit-il. Elle attaque alors immédiatement la marionnette à la place ».

Il arrive même à Nathan Kehn de se rendormir la marionnette à la main après avoir servi le petit déjeuner de Theodora, qui joue alors avec jusqu’à s’assoupir à son tour. Le reste du temps, la minette est très douce et câline.

Son idée a séduit de nombreux propriétaires de chats turbulents sur TikTok. Beaucoup d’entre eux lui ont dit l’avoir adoptée en commentaire.