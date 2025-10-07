Elle frappe à leur porte jour après jour, une famille l’adopte sans savoir qu’un heureux événement se prépare (vidéo)

Cette chatte s’est présentée à plusieurs reprises à la porte de cette maison. Les habitants lui ont gentiment ouvert la porte, comprenant qu’elle en avait assez de son errance. Finalement, quelques semaines plus tard, la chatte a révélé un événement à venir des plus bouleversants.

Luna, cette chatte qui s’apparente à un Chartreux, a pris les devants sur sa situation en s’adressant à ces personnes généreuses qui ont eu à cœur de l’aider. Luna a trouvé le foyer idéal, et bien plus encore lorsqu’un heureux événement est devenu imminent.

@the_strayqueen / Instagram

« Nous l’avons amenée à l’intérieur et l’avons nommée Luna »

L’évidence était là pour ces propriétaires qui racontaient à Newsweek : « Après une semaine, nous ne pouvions plus la laisser. Nous l’avons emmenée chez le vétérinaire, pas de puce, pas de propriétaire. Nous l’avons partagée sur les réseaux sociaux, mais personne ne s’est avancé. Nous l’avons amenée à l’intérieur et l’avons nommée Luna ».

La chatte a pris ses marques dans cet environnement chaleureux, mais plusieurs choses ont mis la puce à l’oreille de ses nouveaux parents.

@the_strayqueen / Instagram

Un ventre qui s’arrondissait

De jour en jour, au fil des 7 semaines qui se sont écoulées depuis son arrivée, le ventre de Luna s’arrondissait. Ses propriétaires ont tout de suite pensé à une grossesse, ce qui a été confirmé par le vétérinaire. Quelques jours après, la féline accouchait d’une jolie portée de chatons au pelage noir.

@the_strayqueen / Instagram

Des propriétaires aux anges

La famille a pris l’initiative de partager son expérience sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Bon nombre d’internautes se sont montrés admiratifs de la démarche de ses propriétaires. La chatte a pu accoucher dans d’excellentes conditions et prendre en charge au mieux ses chatons. Elle a évidemment été accompagnée par sa nouvelle famille. Au terme de leur croissance, les petits seront mis à l’adoption. Luna, elle, restera auprès des siens, ceux qu’elle a choisis.

@the_strayqueen / Instagram

Féline enceinte : quels sont les signaux à observer ?

Les internautes saluent la bonté de cette famille qui ouvert sa porte sans savoir que la féline attendait des petits. Si la chatte ne devait pas manifester de signes particuliers, il est parfois possible de surveiller quelques indices. Le ventre de la femelle peut évidemment s’arrondir, ses mamelles peuvent avoir tendance à être plus saillantes, et la chatte peut aussi avoir tendance à se lécher le ventre de manière plus récurrente. Le moindre doute peut évidemment faire l’objet d’une visite chez le vétérinaire.

A lire aussi : Après des années à survivre dans la rue, ce chat reconnaissant passe son temps à câliner ses bienfaiteurs