En 5 mois seulement, ce Maine Coon passe du mini chaton au majestueux adulte (vidéo)

Si les petits humains connaissent plusieurs poussées de croissance, il en va de même pour nos compagnons à 4 pattes et certaines races peuvent connaître des changements impressionnants en quelques mois seulement, comme Garbanzo le Maine Coon.

Zhana est tombée amoureuse des Maine Coon dès son premier chaton. Que ce soit pour leur nature douce, leur personnalité hors du commun ou leur apparence remarquable, elle a immédiatement eu le coup de foudre. À tel point que la jeune femme a décidé de créer son élevage dédié à la race. Ainsi est née Wild Mane Cats, une petite chatterie familiale – comme elle la définit elle-même – située près de Sacramento, en Californie (États-Unis).

En tant que passionnée, Zhana a souhaité partager son amour des Maine Coon avec les internautes. Elle a donc créé plusieurs comptes sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. C’est sur cette dernière plateforme que l’éleveuse a publié une vidéo de l’impressionnante métamorphose que peuvent connaître ses chatons.

Sur les images reprises par Parade Pets , on peut alors faire la connaissance de Garbonzo, un mignon petit chaton roux de quelques semaines à peine. À ce stade, la boule de poils ressemble à n’importe quel autre représentant de la gent féline du même âge. Néanmoins, les choses changent lorsque l’on retrouve le même Garbonzo 5 mois plus tard. La transformation est réellement impressionnante. On pourrait même penser qu’il ne s’agit pas du tout du même chat. Et pourtant, c’est bien lui !



© @wildmane_mainecoons / TikTok

Il faut dire que les Maine Coon ont un développement particulier dans le règne félin. À la fin de leur croissance, ils peuvent ainsi atteindre jusqu’à 10 kilos et 40 cm. Or, celle-ci n’intervient qu’à l’âge de 4 ou 5 ans. Sachant que Garbonzo n’a que 6 mois sur la vidéo, on ose à peine imaginer son futur gabarit ! Ajoutons à cela son beau pelage roux, et le matou aura tout d’un fauve d’intérieur pour ses futurs maîtres. Espérons que ces derniers auront une grande maison pour l’accueillir.