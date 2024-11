Stupéfaite par la croissance rapide de son chiot Saint-Bernard, une famille filme son évolution et partage son expérience sur les réseaux sociaux

Le Saint-Bernard est un grand chien qui arbore une stature impressionnante. À New York, aux États-Unis, un couple a été stupéfait par la croissance rapide de son adorable chiot, et a partagé son expérience sur les réseaux sociaux.

En mai, Shoshy Ciment Rosen et sa famille ont accueilli Otis, un adorable chiot de race Saint-Bernard âgé de 9 semaines. Dans une vidéo publiée sur le compte TikTok @east.side.saint et relayée par Newsweek, on peut voir le jeune animal se détendre sur le sol de la cuisine. La séquence suivante le présente 3 mois plus tard, installé au même endroit et prenant 3 fois plus de place ! « Et il n’a que 5 mois ! », peut-on lire en légende.

Depuis sa mise en ligne, le clip a atteint 518 000 vues et plus de 14 000 mentions « j’aime ». De nombreux utilisateurs se sont exprimés dans les commentaires.

« C'est ce qui s'est passé en seulement 3 mois ? Vous aurez peut-être besoin d'une maison plus grande dans 3 mois... », commente un internaute. « Et il y en a encore beaucoup plus à venir ! », écrit un autre.

Petit chien deviendra grand

« La différence de taille était si frappante que je pense qu’elle a trouvé écho auprès des personnes qui ne savent peut-être pas à quelle vitesse ces chiens peuvent grandir », déclare Shoshy à nos confrères d’outre-Atlantique.

En règle générale, un Saint-Bernard adulte pèse entre 50 et 90 kg en fonction de son sexe, et peut mesurer jusqu’à 90 cm. Son apparence massive et puissante peut être impressionnante.

Les propriétaires d’Otis ont confié avoir été amusés par la vitesse à laquelle il a grandi en si peu de temps. Toutefois, en raison de sa croissance rapide, des précautions sont à prendre aussi bien au niveau de l’alimentation que des activités physiques, notamment pour préserver ses articulations.

En cas de projet d’adoption, il convient de garder en tête qu’un chiot absolument craquant finit par grandir et prendre plus de place !