Alors qu’elle souhaitait adopter des chatons, cette jeune femme rentre chez elle avec 2 frères adultes particulièrement soudés

Breanne est une jeune canadienne et grande amoureuse des chats. Un jour, en arpentant le site du refuge Exploits Valley SPCA, située à Grand Falls-Windsor (Canada), elle est tombée sur une annonce mettant en lumière 2 adorables chatons issus d’une même portée. Tombée totalement sous le charme de leurs frimousses, la jeune femme a décidé de se rendre sur place pour les adopter. Malheureusement, une fois arrivée sur place, un bénévole lui a annoncé qu’ils avaient déjà trouvé leur famille pour la vie… Déçue mais bien décidée à se dénicher un petit compagnon, Breanne est donc partie à la rencontre des autres pensionnaires de l’établissement, jusqu’à tomber sur Kermit et Fozzie.

© Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Une vie bouleversée

Comme beaucoup d’autres congénères, les 2 félins attendaient de trouver une famille depuis plusieurs mois déjà. Comme nous l’explique le média Love Meow, ils étaient arrivés en même temps au refuge, suite à l’abandon de leur précédent propriétaire qui n’était apparemment plus en mesure de s’occuper d’eux. Perturbés par ce nouvel environnement, les matous se sont encore plus rapprochés afin de se rassurer mutuellement et de se tenir compagnie dans ce lieu totalement inconnu. En parallèle, les bénévoles ont placé le duo dans une pièce calme, remplie de jouets, d’arbres à chat et de paniers douillets. Petit à petit, face à la bienveillance du personnel, Kermit et Fozzie ont fini par s’ouvrir et dévoiler leurs véritables personnalités. “Ces garçons sont les chats les plus adorables qu'on puisse imaginer et ont toujours besoin de s'accrocher à votre main ou à votre jambe. (...) Ils aiment les gens”, a partagé un porte-parole du refuge.

© Exploits Valley SPCA Adoptables / Facebook

Ensemble pour toujours

Face à leur relation si fusionnelle, les bénévoles du refuge ont pris une grande décision : Kermit et Fozzie devraient obligatoirement être adoptés ensemble. Pour Breanne, qui avait justement prévu d’adopter 2 chatons, ce petit duo était l’occasion rêvée de réaliser son rêve tout en faisant une bonne action. Après être tombée sous le charme des 2 frères, elle a donc décidé de les adopter officiellement. Aujourd’hui, Kermit et Fozzie vivent leur meilleure vie de chat, ensemble pour toujours et apprécient la compagnie d’une humaine aimante et bienveillante.