Un chaton choisit sa maison pour toujours en miaulant devant une porte pour qu’une femme bienveillante le laisse entrer (vidéo)
Ce chat a obtenu exactement ce qu’il voulait, et a maintenant tout l’amour dont il avait besoin. Selon les internautes, c’est le « système de distribution des chats » qui a permis cette rencontre adorable entre ce chaton tabby et une femme très sensible à la cause féline. Depuis son sauvetage, les aventures du petit chaton sont partagées sur TikTok.
Visiblement très débrouillard, le chaton s’est présenté de lui-même devant la porte d’une inconnue. Il a reçu la réponse qu’il souhaitait, et même plus encore, en recevant les soins de 2 familles. PetHelpful a raconté son histoire.
Un appel à l’aide évident
C’est la maîtresse d’un chien, connu sur les réseaux sociaux en tant que « @life.of.penny.poo », qui entendu des petits cris provenant de sa porte d’entrée. Elle s’est avancée et a vu un chaton tabby tout contre la porte. Miaulant en direction de la maison, il demandait clairement de l’aide. La propriétaire a ouvert sa porte à ce chaton abandonné et a pris soin de lui.
Une intelligence reconnue
Dans les commentaires de la vidéo publiée sur TikTok, les internautes reconnaissent l’intelligence de ce chaton qui a su sonner à la bonne porte. Certains évoquent l’idée d’une vieille âme qui rentre chez elle. L’un d’eux commente : « Il vous connaît et savait comment rentrer à la maison ».
@life.of.penny.poo Just wait for it… #kitten #straykitten #kittensoftiktok ? original sound - Life.of.Penny Poo
Le moment de souffler
Une fois entre ces bonnes mains, le chat a été toiletté. Son pelage a été inspecté et traité contre les puces et les tiques. Une vidéo postée un peu plus tard revient sur le premier bain du chaton dans le lavabo. Un peu réticent, le félin a finalement pu être lavé comme il se doit.
Pour le moment, la propriétaire du chien et des voisins prennent soin du chaton. Ce dernier porte un nom plein de sens : Lucky.
@life.of.penny.poo Someone got a bath today… #straykitten #straykittenrescue #kittenbath ? Golden Fields - Jaxson Reed
Comment entretenir le pelage d’un chat ?
Si les chats se nettoient seuls et ne nécessitent pas de bain, ils ont cependant besoin d’un entretien régulier. Voici 4 points à ne pas négliger :
- Brossez-le régulièrement, en particulier les chats qui ont les poils longs
- Veillez à une bonne alimentation, qui contribue en grande partie à un beau pelage
- Traitez-le régulièrement avec des antiparasitaires
- Contrôlez son pelage, notamment la présence de parasites, de croûtes
Si vous êtes amené à laver votre chat, ce qui doit se faire de manière exceptionnelle, utilisez un shampoing spécialement conçu pour les chats avec un pH adapté.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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