Elle promène son chien dans la neige sans se douter qu'ils sont sur le point de sauver la vie d'une chatte

Une chatte a été abandonnée dans la neige avant d’attirer l’attention d’un chien promené par sa maîtresse, qui en a informé une association locale. Les faits sont rapportés par The Spec.

Ils se sont déroulés le lundi 27 février à Burlington en Ontario (Canada). Ce soir-là, une habitante locale promenait son chien alors qu’un blizzard s’était abattu sur la région, laissant 12 centimètres de neige.

Soudain, le canidé s’est dirigé vers le bord de la route en cul-de-sac et s’est intéressé à un endroit bien spécifique, entouré de buissons. Il venait de découvrir une caisse de transport en partie ensevelie sous la neige et la reniflait avec insistance.

Quand sa maîtresse est venue inspecter l’objet, elle y a trouvé une chatte tabby. La porte de la caisse était ouverte et une gamelle de nourriture avait été disposée juste à côté, mais le félin était resté à l’intérieur pour essayer de s’abriter du froid.

La propriétaire du chien a emmené la chatte chez elle et partagé ses photos sur les réseaux sociaux. La publication a été vue par une bénévole de l’association locale Home at Last Rescue. Elle ne pouvait pas récupérer l’animal cette nuit-là car la plupart des routes étaient impraticables. Elle s’est donc rendue chez la dame le lendemain matin pour prendre la chatte et l’emmener au refuge.

En quête de famille d’accueil pour Paisley

Appelée Paisley par ses sauveurs, la miraculée a été vue par un vétérinaire, qui a constaté qu’elle était en bonne santé malgré ce qu’elle venait de vivre. Elle souffrait simplement d’une légère déshydratation. Par ailleurs, le praticien a remarqué qu’elle était déjà stérilisée. Un élément qui renforce la conviction des bénévoles que la chatte a été abandonnée.

« Si le chien n'avait pas reniflé la caisse et que sa maîtresse ne l'avait pas vue, je doute qu'elle aurait survécu », a déclaré Stephanie Niro-Pisani, directrice exécutive de Home at Last Rescue.

L’association cherche une famille d’accueil pour Paisley, afin qu’elle soit préparée au mieux à l’adoption.

Home at Last Rescue / Facebook