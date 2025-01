Ce chat fait la fierté de sa famille en affichant un comportement exemplaire pendant un trajet en voiture de 10 heures (vidéo)

Oliver est le compagnon de route rêvé ! Ce chat est habitué aux longs voyages et cela se voit clairement sur les vidéos partagées sur le compte Instagram qui lui est dédié. L’une d’elles est devenue virale, totalisant près de 9000 « j’aime » et ayant suscité d’innombrables réactions d’internautes admiratifs/

Ils sont 87 000 followers à suivre les aventures d’Oliver, un adorable chat à la robe tigrée, sur le compte Instagram « @oliverscatventures » qui lui est dédié.



oliverscatventures / Instagram

Le félin vit aux Pays-Bas avec ses propriétaires et leurs 2 enfants. Sa famille enchaîne les voyages et les randonnées, un mode de vie qui lui sied à merveille. Il est toujours ravi et enthousiaste lorsque ses humains se préparent à prendre la route ou même l’avion pour découvrir de magnifiques sites naturels, entre lacs, montagnes et forêts.



oliverscatventures / Instagram

Récemment, le petit groupe s’est offert des vacances sur les hauteurs enneigées, avec 10 heures de trajet à effectuer. Oliver n’a pas eu peur du long road-trip qui l’attendait et s’est d’ailleurs montré très à l’aise durant la totalité du trajet.

Ce dernier a duré 10 heures. Le chat n’a manifesté aucune forme d’inconfort ou de déplaisir. Il a pleinement profité de l’expérience, du départ jusqu’à l’arrivée à destination. C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo particulièrement inspirante, postée sur le compte Instagram évoqué plus haut et relayé par Parade Pets. La voici :

Même aisance durant le trajet retour

Le comportement d’Oliver a été irréprochable dans le véhicule de ses maîtres. « Plus que fier de ce petit homme, peut-on ainsi lire dans la légende accompagnant la vidéo. Les trajets en voiture ne lui posent pas de souci. Il saute dans son petit panier et rejoint les enfants. De temps en temps, il veut aller sur le siège avant, donc nous devons être créatifs avec son siège auto pour le garder en sécurité. »

La séquence compile les meilleurs moments du voyage, qu’il a passé en donnant et recevant des câlins, en se détendant, en regardant un film avec les enfants et en admirant le paysage.

Il en a fait de même pendant le trajet du retour ; 10 autres heures de route qu’il n’a eu aucun mal à supporter.

Oliver a d’autant plus de mérite que pour les chats et les animaux de compagnie en général, il n’est généralement pas simple de rester longtemps dans une voiture, même avec des pauses régulières. L’expérience peut être déroutante, voire désagréable. Le mieux est qu’on les y habitue dès leur plus jeune âge.



oliverscatventures / Instagram