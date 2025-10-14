Équipée de son gilet pare-balles, cette femme prend tous les risques pour sauver un chien qui a perdu sa famille dans les bombardements

Les animaux sont des victimes directes ou collatérales de la guerre en Ukraine. Nombreux sont ceux qui ont perdu la vie dans les bombardements, ou qui se sont retrouvés orphelins après le décès de leurs propriétaires. Lada fait partie de cette seconde catégorie. Elle n’avait nulle part où aller, ni personne sur qui compter jusqu’à ce que des bienfaiteurs remarquent sa détresse.

Krystina, membre du refuge Under the Sun, et les volontaires de l’organisme 12 Guards, vont sur le front en Ukraine pour sauver des animaux errants. Les risques qu’ils prennent sont colossaux, mais ils estiment que la vie des quadrupèdes qu’ils sauvent n’a pas de prix. Tout comme de nombreuses autres boules de poils, Lada, une chienne âgée et orpheline, a pu être mise en sécurité grâce à leur bravoure.

Lada était au milieu de la route quand ses sauveteurs l’ont découverte pour la première fois, précisait The Animal Rescue Site . La pauvre errait sans but précis, car elle n’avait nulle part où aller. En effet, sa maison n’existait plus et toute sa famille était décédée après que son village est parti en cendres . La senior s’est alors retrouvée démunie et exposée au danger.

@kristi_rescue / Instagram

Un courage sans nom

Quand Krystina et le reste des bienfaiteurs l’ont vue, ils n’ont pas pu fermer les yeux face à sa détresse et lui ont tendu la main. En faisant sa connaissance, ils ont constaté qu’elle était extrêmement amicale malgré ce qu’elle avait vécu : « Aucune agressivité envers les animaux et les personnes, bien au contraire », écrivait Krystina sur Instagram.

Cette dernière a aussi constaté que sa protégée était déjà âgée, ce qui lui a d’autant plus donné envie de la sauver et de l’aider à se reconstruire : « Malheureusement, Lada n'a plus beaucoup de temps à vivre, nous souhaitons donc qu'elle passe les dernières années de sa vie entourée de personnes aimante », partageait la sauveteuse.

A lire aussi : Ce Boxer comprend en une seconde qu’elle va le sauver, leur étreinte dans le refuge émeut tout le monde (vidéo)

Un avenir pour Lada

De nombreux internautes ont été émus par l’histoire de Lada et ont commenté la publication de la bienfaitrice : « Cette fille mérite de vivre dans une famille », assurait un utilisateur de la plateforme ; « Lada, la meilleure des familles te trouvera », espérait une autre personne.

Beaucoup ont aussi félicité Krystina et les autres membres de son équipe pour leur bonté. Grâce à leur grand cœur, des boules de poils traumatisées ont pu être soignées et relogées. Au tour de Lada, désormais, de recommencer sa vie auprès d’un propriétaire bienveillant.