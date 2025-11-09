Devant s'absenter pendant un mois, elle confie son chat à sa mère mais ne le reconnaît plus à son retour (vidéo)

Pendant son absence à l’étranger, une artiste pensait avoir confié son chat à la meilleure des pet-sitters : sa mère en l’occurrence. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est que ce court séjour allait changer son compagnon félin en boule de poils dodue.

Sur son compte Instagram, Lina Redford, se décrit comme une “artiste multidisciplinaire”. C’est justement dans le cadre de ses activités artistiques qu’elle s’était récemment rendue à l’étranger pour un séjour d’un mois.

2 semaines avant son départ, elle s’était rendue à Prague (République tchèque) pour confier son chat, un mâle Abyssin du nom de Synbad, à sa mère. Ce qui a permis au félin de s’habituer progressivement à son nouvel environnement et à l’absence de sa maîtresse.

En partant, Lina Redford était persuadée qu’elle avait laissé son ami à 4 pattes entre de bonnes mains. Sa mère adore les chats et en possède d’ailleurs plusieurs, d’après Newsweek .

Comme tous les représentants de sa race, Sinbad est très actif et arborait donc un corps plutôt athlétique… Jusqu’à ces 4 semaines passées chez sa “mamie”.



linaredford / Instagram

Cette dernière a toujours gâté ses compagnons félins, leur offrant fréquemment de nouveaux jouets, par exemple. Une générosité qu’elle a également exprimée à l’égard de Sinbad, mais elle l’a fait de manière exagérée en ce qui concerne la nourriture.

Lina Redford recevait régulièrement des photos de lui de la part de sa mère et elle commençait à constater que son corps changeait. Elle ne s’est toutefois pas rendu compte de la véritable ampleur de sa transformation.

Près d’un kilogramme et demi de pris en un mois

Le chat prenait du poids à vue d’oeil, car sa grand-mère le laissait manger des quantités d’aliments bien supérieures à ce dont il avait besoin. La mère de Lina Redford avait l’habitude de tester plusieurs marques et saveurs de nourriture, et il consommait tout ce qu’elle lui proposait. Il piochait même dans les gamelles de ses congénères lorsqu’ils ne finissaient pas leurs repas.



linaredford / Instagram

Résultat, Sinbad était méconnaissable au retour de sa propriétaire. Alors qu’il pesait 5,4 kilogrammes avant le voyage, il en affichait désormais 6,7 sur la balance.

A lire aussi : Une chatte reconnaissante grimpe aux arbres pour récupérer des cadeaux et les offrir à ses sauveteurs

Sa mère pensait probablement faire plaisir au matou, mais ses largesses lui étaient, en réalité, extrêmement préjudiciables. Le surpoids est source de bien des troubles chez les chats : articulaires, cardiaques, respiratoires, dermatologiques…

Lina Redford a vite réagi en le mettant au régime et en l’incitant à faire de l’exercice. Il a recommencé à maigrir depuis et se rapproche graduellement de son poids de forme.