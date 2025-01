Un chat sauvé de la rue reste sur la défensive avant de comprendre qu’il peut baisser sa garde

Comme la plupart des chats errants, Hank menait une vie difficile dans la rue et devait se battre pour sa survie. Le félin souffrait de gale et tout son corps était douloureux. Une femme l’a repéré un jour et a décidé de changer sa vie à jamais. L’animal s’est doucement laissé aller à une vie sans peur et plus paisible.

Maria, une bienfaitrice originaire de Floride (États-Unis) a croisé le chemin d’un chat en piteux état. Soucieuse pour son bien-être, elle l’a capturé et l’a conduit dans un hôpital vétérinaire afin qu’il se fasse soigner. C’était le début d’une vie plus tranquille pour l’animal, qui n’avait jamais connu la sécurité et la chaleur que peut offrir un foyer aimant.

Maria a été bouleversée en voyant l’état général du félin dans la rue. Lequel était couvert de gale et, de manière générale, semblait fatigué de devoir lutter pour sa survie chaque jour. La bonne samaritaine s’est alors équipée pour capturer l’animal et, une fois son protégé entre ses mains, l’a conduit dans un hôpital vétérinaire local.

Une réhabilitation difficile

Le quadrupède, nommé Hank, a reçu un traitement contre la gale et des soins pour divers soucis de santé. Les vétérinaires ont découvert qu’il était positif au sida du chat, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir une vie comme ses congénères. Il devait toutefois trouver un foyer sans animaux ou avec d’autres chats porteurs de la maladie.

Maria l’a récupéré et l’a conduit chez ses parents, qu’elle avait prévu de visiter. En rencontrant le félin, le père de la bienfaitrice a proposé de l’adopter et l’a accueilli dans la maison familiale. Malheureusement, l’animal a eu du mal à trouver sa place et ne parvenait pas à nouer de lien avec ses propriétaires. Il se montrait même plutôt hostile, comme l’a mentionné Cole & Marmalade.

Animal Friends Project Inc. / Facebook

Une maison plus adaptée

Il était évident qu'Hank n’était pas heureux dans cette maison. Maria a préféré chercher d’autres pistes pour son bien-être et lui a trouvé une famille d’accueil. Naomi, sa maîtresse provisoire, a tout fait pour qu’il se sente bien chez elle. Hank n’était toujours pas très sociable et sa bienfaitrice a juste accepté le fait qu’il préférait être seul.

A lire aussi : Ignorée par les adoptants potentiels à cause de sa maladie, cette chatte ne désespère pas de trouver la famille de ses rêves

Elle lui a laissé suffisamment d’espace pour qu'il se sente bien et le matou a commencé à s’épanouir, jouant avec ses jouets et profitant de longues siestes. La boule de poils a vécu plusieurs années dans cet environnement paisible, puis a finalement rejoint les anges après avoir connu le bonheur. Savoir qu’il a pu être heureux pour le restant de sa vie a mis du baume au cœur de tous ceux qui se sont impliqués dans son sauvetage.