Elle met son chat à l’épreuve avec un distributeur de friandises, mais il se montre bien plus malin que prévu (vidéo)

Comme beaucoup de ses congénères félins, Tofu a une faible tolérance aux efforts inutiles. Alors quand sa maîtresse a tenté de tester son intelligence avec un distributeur de friandises, ce Siamois particulièrement futé a opté pour une approche bien plus ingénieuse que celle à laquelle on pouvait s’attendre. …

Originaire des Philippines, Tofu est un adorable Siamois que sa maîtresse prend plaisir à mettre en scène sur les réseaux sociaux. Récemment, une vidéo de l’espiègle minou est devenue virale sur Internet à cause d’un comportement qui a déconcerté tout le monde, mais qui a aussi suscité l’hilarité générale.

Un félin particulièrement rusé

Dans la vidéo en question, la propriétaire de Tofu avait décidé de tester l'intelligence du félin à l'aide d'un distributeur de friandises en forme de canard. Le dispositif paraissait simple : pour obtenir la nourriture, il suffisait au minou d’appuyer sur un levier en forme de patte de canard.

© Tofu / Facebook

Après avoir montré à Tofu comment procéder, la jeune femme s’attendait donc à ce qu’il reproduise le geste… Au lieu de cela, ce chat malin a préféré s'affranchir complètement du casse-tête au profit d'une solution beaucoup plus simple : ouvrir le réservoir en retirant le dôme en plastique afin d’accéder directement aux friandises !

Triche ou coup de génie ?

Relayée par CatTime, cette vidéo hilarante a cumulé plusieurs millions de vues en quelques jours seulement. Les internautes ont également commenté la scène en masse. Nombre d’entre eux ont salué la logique du félin et y ont même vu un coup de génie.

« Mon pote a passé le niveau 1 à 100 en un rien de temps », a plaisanté un commentateur. « Il est très intelligent, apparemment. Et en fait, il s'est dit : « Pourquoi appuie-t-elle sur ce bouton ? Les humains… » », a ajouté quelqu’un d’autre. « Son test de QI : la limite n'existe pas ! », a écrit un 3e spectateur impressionné.

© Tofu / Facebook

D’aucuns pourraient également penser que Tofu a triché. Si le débat est ouvert, ce petit félin prouve néanmoins sa capacité de réflexion originale et que la solution la plus intelligente est peut-être celle à laquelle on ne s’attend pas !