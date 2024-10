Il installe un distributeur de friandises gratuites pour faire plaisir aux chiens du quartier qui égaient ses journées

Même s’il n’a plus de chien depuis des années, Doug a une affection particulière pour les canidés, notamment ceux qui vivent dans son quartier. Après avoir longtemps réfléchi au moyen de leur témoigner son attachement, il a fini par trouver une idée grandiose ; mettre à leur disposition un stock gratuit de friandises qu’ils peuvent s’offrir durant leurs promenades.

Doug Owen habite Nashville dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). Il y a 15 ans, sa famille perdait son chien et cette disparition l’avait beaucoup peiné. Il n’a pas adopté d’autre animal depuis, mais son amour pour les canidés a perduré.

Comme il est en télétravail, il a tout le loisir d’admirer les chiens du voisinage baladés par leurs maîtres depuis la fenêtre de son bureau à la maison. « Le quartier regorge de chiens et ils sont tout simplement magnifiques. Ils vont et viennent à toute heure de la journée », explique-t-il au Washington Post.

Un jour, alors qu’il les observait comme à son habitude, il a eu cette brillante idée ; ces chiens qui embellissent ses journées « méritent une friandise ». Il a alors trouvé un distributeur de bonbons à l’ancienne à vendre sur Internet. Il l’a acheté et rempli de gâteries pour chien, avant de le fixer à un poteau dans la rue.



Depuis, les propriétaires canins peuvent s’y servir gratuitement et récompenser leurs compagnons à fourrure lors de leurs promenades.

« Je n’ai pas de chien et je n’ai pas l’intention d’en avoir, mais j’adore voir les gens promener les leurs, confie Doug Owen. Et maintenant, ils peuvent leur donner une friandise ».



« Quel que soient vos ennuis, cela fait baisser la tension artérielle et vos soucis sont un peu moins nombreux », poursuit-il.

« C'est devenu un petit espace social »

Kevin Patterson est l’un de ces voisins ravis de récompenser leurs amis à 4 pattes durant leurs sorties grâce à Doug Owen. Ses chiennes Lucy et Greta, âgées respectivement de 4 et 3 ans et adoptés en refuge, tirent sur la laisse en remuant la queue chaque fois qu’elles approchent du distributeur pour qu’il leur donne des friandises.



Tout comme Rhett, le Golden Retriever de 6 ans de McKenna McFadden. « Nous sommes tous tirés par nos chiens vers cet endroit, dit cette dernière. C'est devenu un petit espace social, non seulement pour les voisins mais aussi pour les chiens. »

Le succès est tel que Doug Owen vient d’acheter 2 autres distributeurs qu’il va bientôt installer à d’autres endroits. « Je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je ne veux pas que les chiens soient en colère contre moi », conclut-il en riant.