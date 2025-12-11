Intriguée par des miaulements venant des buissons, une femme découvre 14 chatons et leur offre un nouveau départ en famille d'accueil

Une Australienne a été attirée par une touffe dans son jardin et, en s’approchant, a découvert qu’elle bougeait. En réalité, c’était un amas de chatons nés il y a quelques jours de différentes mères. La propriétaire du terrain a immédiatement appelé de l’aide pour les mettre en sécurité.

Une femme originaire de Sydney, en Australie, a fait une rencontre absolument inattendue au sein même de son jardin. Plus d’une dizaine de chatons, ainsi que leur mère respective, se sont installés sur place au milieu de la végétation. Inquiète pour la santé des félins, la propriétaire des lieux a contacté l’association Hills Cat Rescue pour qu’ils soient placés en sécurité.

Annie Georgiou, membre de l’organisme, s’est déplacée après avoir reçu l’appel de la femme. Elle s’est mise à chercher les félins au milieu du feuillage, là où ils avaient été aperçus, mais ils n’étaient plus là. Tous s’étaient éparpillés dans le jardin et leurs mères étaient également introuvables.

Finalement, la sauveteuse s’est laissé guider par leur voix : « J’ai vérifié s’il y avait des chatons et j’étais prête à partir quand j’ai entendu des miaulements venant des buissons. J’ai trouvé des petits chatons d’un jour », témoignait-elle aux journalistes de Nine . Elle a commencé à les récupérer ici et là, assurant qu’il y avait « des chatons partout ».

Hills Cat Rescue

Une grande famille recomposée

Au total, elle a mis la main sur 14 jeunes chats, dont 2 sont malheureusement décédés. Elle a aussi retrouvé leurs mères, 2 chattes, et a compris que les petits venaient de portées bien distinctes. Puisque certains des félins n’étaient âgés que de quelques jours, ils avaient besoin de soins constants. Elle les a donc emmenés chez elle afin de les surveiller.

Son travail de famille d’accueil a alors commencé : biberonnage toutes les 2 heures et même la nuit, surveillance de l’état de santé ou encore, séances réconfort ! Annie n’a pas chômé, mais grâce à sa bienveillance, tous les chatons sont restés en forme. Ils ont commencé à grandir en tout équilibre dans un espace beaucoup plus sécurisé.

A lire aussi : Elle adopte une chatte qu'elle croit sourde ou malvoyante mais découvre qu'elle est tout simplement "spéciale" (vidéo)

Leurs mères, quant à elles, seront stérilisées pour ne plus avoir à revivre de grossesse. Annie va d’ailleurs stériliser les autres chattes errantes du secteur pour éviter qu’une telle situation se reproduise : « Ça empire », a-t-elle confié, alors la stérilisation reste le meilleur moyen de lutte contre la misère animale.