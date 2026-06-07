Perplexe face à son congénère qui se complique la vie, ce chat franchit la barrière en toute facilité en passant par la porte (vidéo)

Face à une simple barrière, 2 chats adoptent des stratégies radicalement différentes. Tandis que l’un mise sur un saut spectaculaire pour atteindre son objectif, son compagnon choisit une solution bien plus simple, donnant lieu à une scène hilarante.

Chez les chats comme chez bon nombre d'espèces, le monde se divise en 2 catégories : ceux qui, face aux obstacles de la vie, misent sur la force brute et ceux qui préfèrent compter sur leur jugeote. Bien entendu, tout ceci est purement caricatural et n'a pour seul but que de déclencher quelques sourires, mais force est de constater que certains duos félins illustrent parfaitement cette distinction.

C'est le cas de Jasper et Orange, 2 adorables matous qui se partagent la vedette sur le compte TikTok « @jasperandtheorange », où plus de 43 000 followers suivent leurs aventures quotidiennes.



@jasperandtheorange / TikTok

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Jasper possède une robe tigrée, tandis que son congénère et meilleur ami arbore un pelage blanc à marques rousses.

S'ils sont très proches l'un de l'autre, voire inséparables, et ont de nombreux points communs, ils n'ont pas toujours la même attitude face à certaines situations. Ils peuvent même réagir de manière diamétralement opposée.

C'est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo mise en ligne le 26 avril 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en totalisant 18,2 millions de vues, et relayée par Parade Pets .

Sauter ou passer par la porte ?

La séquence en question montre d'abord Orange qui, pour franchir une barrière, fait usage de ses capacités athlétiques. Au prix d'un bond aussi élégant qu'agile, il parvient à passer de l'autre côté de l'obstacle.

L'approche de Jasper n'est pas du tout la même. Après avoir vu le premier à l'oeuvre, il s'est retourné vers son humain qui filme la scène, comme s'il ne comprenait pas pourquoi Orange se compliquait ainsi la vie. Il s'est dirigé vers la petite porte en bas de la barrière et l'a tout simplement ouverte pour passer en toute tranquillité.

Voici la vidéo :

L'info Woopets : pourquoi un chat peut-il préférer contourner un obstacle plutôt que le franchir ?

Contrairement aux idées reçues, les chats ne cherchent pas toujours la solution la plus physique. Ils ont tendance à privilégier l'option qui demande le moins d'effort et présente le moins de risques.

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Ainsi, certains parmi nos amis à vibrisses chats analysent très rapidement leur environnement avant d'agir. Leur capacité à utiliser une chatière, ouvrir une porte légère ou trouver un passage alternatif témoigne souvent d'une bonne adaptation à leur milieu.

Il est important de souligner que ce comportement n'est pas forcément lié à l'intelligence. En effet, l'âge, l'expérience et le tempérament influencent aussi les choix du chat.

Face à un même obstacle, 2 félins peuvent donc adopter des stratégies totalement différentes, tout en étant aussi malins l'un que l'autre.