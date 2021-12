Une famille aime tellement son chien qu'elle lui organise une fête surprise pour son premier anniversaire ! (Vidéo)

Pour son premier anniversaire, Fred a eu droit à une belle fête surprise organisée par sa famille et des amis. L’adorable chien ne savait pas ce qui lui arrivait, mais il n’était pas mécontent du comité d’accueil qui l’attendait en rentrant à la maison.

Fred est un magnifique Golden Retriever qui vit à Nashville, dans l’Etat du Tennessee. Comme tous les chiens de cette race, il est un véritable concentré de bonne humeur et de tendresse. Il fait le bonheur de tout son entourage avec sa gaieté contagieuse, à commencer par ses maîtres, mais il la partage aussi avec le millier d’abonnés qui suivent ses aventures sur Instagram.



fredthegoldenking / Instagram

Récemment, ses propriétaires ont publié sur le réseau social une vidéo rapidement devenue virale, celle montrant la surprise qu’ils ont concoctée pour son premier anniversaire. Sa famille voulait célébrer cet évènement spécial de la plus belle des manières et lui faire ainsi comprendre à quel point il compte pour eux, raconte The Dodo.

Ce soir-là, Fred jouait tranquillement dans le jardin pendant que ses parents et leurs proches se préparaient à le surprendre. Ils ont éteint les lumières, son maître l’a rappelé, et lorsqu’il est entré, les convives ont remis l’éclairage et en criant « Surprise ! »

Une fête spéciale pour un membre spécial de la famille

Le Golden Retriever ignorait ce qui lui valait un tel accueil, mais tout le monde était joyeux et le couvrait de caresses. Cela suffisait largement à son bonheur, à en juger par sa mine réjouie et sa queue qu’il ne cessait de remuer.

« Il ne s’y attendait pas ! On t’a eu ! », a plaisanté un membre de la famille. Ses propriétaires avaient tout prévu : la décoration, un gâteau d’anniversaire pour chien, des boissons, des friandises et même des t-shirts à l’effigie de Fred.

Et bien sûr, il y a eu l’incontournable séance photo pour immortaliser ce beau moment.

A lire aussi : Un chien aide son meilleur ami effrayé par l’eau à récupérer son jouet pour qu’il puisse s’amuser (vidéo)





fredthegoldenking / Instagram