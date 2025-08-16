Elle cherchait son chat depuis 13 jours jusqu'à ce que ses miaulements la mènent à une église et donnent lieu à un sauvetage délicat

Localiser Soko avait déjà été une mission particulièrement difficile. Quand on a enfin pu savoir où se trouvait ce chat depuis depuis près de 2 semaines, on s’est rendu compte que le récupérer en toute sécurité s’annonçait tout aussi ardu. La famille du félin a dû solliciter les services des soldats du feu rhodaniens, qui ont déployé les grands moyens pour le ramener sur le plancher des vaches et le restituer à son humaine.

Nous ne vous apprendrons pas grand-chose en vous disant que les chats sont des créatures extrêmement agiles. Cela leur permet d’accéder à des endroits parfois improbables, mais peut aussi les mettre dans des situations peu enviables. C’est précisément ce qui est arrivé à un adorable Maine Coon répondant au nom de Soko et s’étant manifestement laissé emporter par son goût prononcé pour l’aventure.

D’après Le Progrès , en effet, il a dû être secouru par les sapeurs-pompiers après s’être retrouvé pris au piège en haut d’un édifice religieux.



Le Progrès

Anastasia, la maîtresse du matou en question, le cherchait désespérément depuis 13 jours. Il s’est avéré que le félin fugueur avait trouvé refuge sous le toit de l’église de l’ancienne commune de Saint-Jean-de-Touslas, qui fait aujourd’hui partie de Beauvallon près de Lyon.

Des miaulements de détresse pouvaient être entendus, mais personne ne parvenait à localiser l’animal.

Lorsque son emplacement a enfin pu être déterminé avec exactitude, les secours ont été appelés.

Emotion et soulagement

L’intervention des sapeurs-pompiers a eu lieu le matin du mardi 5 août 2025. Ces derniers ont déployé la grande échelle, ce qui a permis à l’un d’eux, placé dans la nacelle, d’atteindre l’endroit où se trouvait le chat et de se saisir de celui-ci.



Le Progrès

Soko a ensuite été remis sain et sauf à sa propriétaire, dont on peut voir l’émotion et le soulagement dans la vidéo ci-dessous, postée par Le Progrès :

Cette mésaventure aura finalement connu une issue heureuse grâce à la mobilisation rapide et efficace des sapeurs-pompiers, ainsi qu’à la persévérance d’Anastasia, prête à tout pour retrouver son compagnon à fourrure. Soko, le chat casse-cou, a pu regagner son foyer pour s’en remettre tranquillement..

