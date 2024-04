Coincé dans le clocher d’une église, un chat espère attirer l'attention et l'aide de ces ouvriers qui s'occupe de la rénovation du monument

Alors qu’il passait à proximité d’une église abandonnée de Philadelphie (Pennsylvanie, États-Unis), un citoyen s’est inquiété en entendant un chat miauler. Perché en haut du clocher, ce félin noir et blanc avait clairement besoin d’aide.

Comme le rapporte Cole & Marmelade, le bon samaritain a contacté plusieurs agences de la ville afin de secourir le matou en détresse, mais une seule a répondu à l’appel : le refuge Kolony Kats.

Un sauvetage périlleux

En arrivant sur les lieux, les membres de l’association ont trouvé le matou perché comme une gargouille au sommet d’une arche gothique, tout en haut du clocher. Nul ne sait comment il a pu se retrouver là, mais on suppose que le chat a profité des travaux de l’église afin de se faufiler à l’intérieur. Le monument a en effet été vendu récemment et des ouvriers vont et viennent constamment.

Le défi était maintenant de faire descendre le petit acrobate. « Nous nous sommes précipités sur les lieux, et ce pauvre garçon était toujours là, implorant de l’aide. Nous n’avions aucune idée de la façon dont nous allions le faire descendre, mais nous savions que nous ne partirions pas tant qu’il ne serait pas en sécurité », ont déclaré les membres de Kolony Kats sur les réseaux sociaux.

Kolony Kats / Facebook

Par chance, 2 ouvriers qui s’apprêtaient à partir du chantier ont accepté de grimper jusqu'au clocher pour sauver le gentil chat désormais surnommé « Hightower ». Au bout de 30 minutes, le félin avait retrouvé la terre ferme en toute sécurité.

Soulagement et retrouvailles

Les membres de Kolony Kats ont immédiatement emmené Hightower chez The Cat Doctor pour un examen vétérinaire complet. Après avoir été coincé au sommet de l’église pendant 4 à 5 jours, le chat semblait être en assez bonne santé, hormis quelques éraflures et la faim qui le tenaillait. Le minou a également été scanné à la recherche d’une micropuce et, étonnamment, il en avait une. Sa propriétaire a été soulagée d’apprendre qu’il allait bien et elle s’est précipitée pour le récupérer.

« Il s'appelle en fait Ranger et elle l'a adopté l'année dernière. Il est sorti accidentellement et elle le cherchait depuis. Sa mère nous a envoyé un texto le lendemain nous disant à quel point il lui manquait et qu'elle était heureuse de retrouver son bébé ! Elle signale également qu'il s'adapte très bien à son retour à la maison. », a précisé Kolony Kats sur Facebook.

Avec l’association, espérons que désormais Hightower/Ranger reste loin des problèmes et surtout des bâtiments hauts !