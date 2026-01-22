Il a fallu frôler un accident de voiture pour que cette chienne de 17 ans, livrée à elle-même, soit enfin remarquée (vidéo)

Lorsqu’ils entrent dans l’hiver de leur vie, nos fidèles compagnons à 4 pattes ont plus que jamais besoin de nous. Malheureusement, certaines boules de poils grisonnantes n’ont personne sur qui compter et subissent les affres de l’errance, comme Tina. Cette chienne de 17 ans a été découverte seule dans la rue aux États-Unis, après le décès de ses adoptants.

Risques d’accident, maladies, bagarres avec d’autres va-nu-pattes, faim, déshydratation… Abandonnés et livrés à eux-mêmes dans la rue, les animaux de compagnie courent un grand danger. Heureusement, il existe de nombreuses associations de protection animale et de bons samaritains qui viennent en aide à ces ombres en peine.

Comme le rapporte le média Parade Pets, une chienne de race Chihuahua a été trouvée seule dans les rues. Après avoir failli se faire renverser par une voiture, elle a été conduite au refuge américain Old Souls Animal Rescue, situé en Arizona. Son petit nom ? Tina.

© @oldsoulsanimalres / TikTok (capture d'écran)

Lumière sur le passé de la chienne

La boule de poils grisonnante, âgée de 17 ans, possédait une puce électronique. Grâce à elle, ses bienfaiteurs ont découvert l’identité de ses adoptants qui, hélas, étaient décédés.

« Personne ne sait comment elle s’est retrouvée à la rue ni combien de temps elle a survécu ainsi, explique l’association, sans la gentillesse des personnes qui ont failli la renverser, elle n'aurait peut-être pas survécu longtemps. » C’est grâce à cet accident évité de justesse que Tina s’est retrouvée entre les mains bienveillantes du personnel d’Old Souls Animal Rescue.

@oldsoulsanimalres Meet 17-year-old senior dog Tina, the newest member of the Old Souls pack! She was found wandering the street after nearly being hit by a car. When she was taken to be scanned for a microchip, it was discovered that her owner had passed away. No one knows how long this sweet old girl had been surviving on her own or how she ended up there. She has a broken foot that appears to have healed upside down, missing teeth that leave her tongue hanging out, and anxiety that shows in her pacing. But she’s alive. Off the streets. And safe with us at Old Souls Animal Rescue. Help us make senior rescue dog Tina’s final chapter of life the best one yet! - Give her a warm welcome in the comments - Share this post with another rescue animal lover - If you can, donate to her care through the link in our bio or on our website, oldsouls.org Thank you for your support! #seniordog #seniordogs #seniorrescuedog #animalrescue #rescueanimals ? growth - Gede Yudis

« Bienvenue à la maison Tina »

Après les épreuves terribles qu’elle a traversées, la petite chienne séniore s’adapte doucement à son nouvel environnement. « Elle a une patte cassée qui semble avoir guéri à l'envers, des dents manquantes qui laissent sa langue pendre, et son anxiété se manifeste par son agitation, écrit un porte-parole de l’association sur TikTok, mais elle est vivante, à l’abri et en sécurité chez Old Souls Animal Rescue. »

© @oldsoulsanimalres / TikTok (capture d'écran)

Aujourd’hui, Tina est entourée de personnes bienveillantes et d’amis à 4 pattes qui l’aiment. « Elle a peut-être 17 ans, mais son histoire n'est pas terminée et elle est enfin dans un endroit où l'on prend soin d'elle, concluent ses bienfaiteurs, bienvenue à la maison Tina. »