« Elle a réussi à se faufiler dans notre système et à construire un petit nid », une maman chat a élu domicile avec ses chatons dans le mur d’une station de métro

Les chattes sont souvent prêtes à tout pour mettre leur progéniture en sécurité, quitte à s’enfermer dans les recoins les plus invraisemblables possible. C’est ce qui s’est passé dans la station de métro 63rd Street de la ligne de métro Market-Frankford, aux États-Unis. Heureusement, la minette a pu compter sur l’aide d’une équipe de sauvetage très investie.

Lorsque les employés de la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) – l’un des plus grands réseaux de transport en commun des États-Unis – ont découvert qu’une famille de chats avait élu domicile dans les murs d’une de leurs stations de métro, ils ont immédiatement décidé de leur venir en aide afin de leur trouver un meilleur endroit où s’établir. La chatte et ses 5 petits avaient en effet réussi à se faufiler dans un pan de mur, mettant ainsi leur vie en danger… “La chatte avait réussi à se faufiler dans notre système, jusqu’en bas, et à construire un petit nid”, avait déclaré John Murphy, directeur de la SEPTA.

Une maman habituée au contact humain

Après avoir essayé de les attirer en dehors de leur cachette pendant plusieurs heures, les sauveteurs ont finalement décidé de casser une partie du mur afin d’avoir plus facilement accès à la petite famille. Une fois mises en sécurité, les 6 boules de poils ont été transférées au sein de la Stray Cat Relief Fund , une organisation basée à Philadelphie. Après un rapide passage chez le vétérinaire, il a été conclu que toute la troupe était en bonne santé. Ils ont simplement été traités contre les puces et les vers et les chatons ont été vaccinés en prévision de leur future adoption.

Au sujet de la jeune maman, Debra DiStanisloa, membre de l’organisation, pense qu’elle était autrefois un chat domestique. “Cela fait du bien de voir un sauvetage en direct comme celui-ci se produire et de savoir qu’ils ne vont pas souffrir dans la rue”, a-t-elle confié lors d’un entretien accordé à la rédaction de CBS News .

© Stray Cat Relief Fund / Facebook

Une belle vie à venir

Par la suite, tous les membres de la famille “SEPTA” ont été baptisés d’après l’entreprise qui les a sauvés. La maman a été renommée Joan (en l'honneur de Joan Woollcott, la première femme conductrice de tramway pour la SEPTA) ; et ses chatons EL, Caboose, Choo Choo, Trollie et Tyler. “Joan est une bonne maman. Elle est si douce et amicale”, assurent ses bienfaiteurs. Depuis, ils ont tous trouvé leurs familles pour la vie !