Repérée errante dans le métro, cette chatte reçoit l’aide d’une femme ne pouvant se résoudre à la laisser seule (vidéo)

Cette petite chatte prénommée Emmie n’avait que 7 semaines lorsqu’elle a été aperçue dans le métro de New York. Les passagers étaient choqués, pour la plupart, de constater qu’un si petit animal avait réussi à atterrir dans un tel endroit, peu adapté aux animaux.

C’est Betsaida Mercado, qui, après avoir été parcourue par le doute, a décidé de venir en aide à Emmie. Elle se souviendra longtemps de cette rencontre insolite, ayant permis à la féline d’ouvrir les portes d’une toute autre vie.

La vidéo cumule actuellement plus de 8 millions de vues sur TikTok. La scène qui se déroule sous nos yeux est rare et marque les esprits. Cette petite chatte de 7 semaines à peine se trouvaient seule dans le métro. Tenant dans la paume d’une main, elle a entrepris de monter dans le métro, évitant de justesse l’écart entre le marchepied et le quai.

Un trajet habituel perturbé

Betsaida Mercado, originaire de Harlem (New York), se rendait comme d’habitude au travail, empruntant le métro de la ville. Son trajet a été perturbé par l’entrée, à une station, d’un voyageur tout à fait inhabituel. Une petite chatte s’est invitée à bord, suscitant la tendresse, mais aussi l’inquiétude des passagers. Plusieurs personnes se sont inquiétées du sort de l’animal, mais c’est Betsaida qui a pris les devants pour sortir la chatonne de son errance.

« Qu’est-ce que je fais ? »

La situation était évidemment inédite pour Betsaida, qui avait affaire pour la première fois de sa vie à un animal errant. Elle expliquait à People à quel point ce fut un « moment perturbant ».

La jeune femme a tenté d’obtenir de l’aide de la part du service des transports de la ville, de la police, mais elle n’a pas trouvé d’interlocuteurs à même de l’aider. Betsaida a donc décidé de se débrouiller seule, suivant son instinct.

La voyageuse a donc pris le chat dans ses bras, et l’a gardé tout contre elle durant le reste du trajet.

Un chaton « extrêmement intelligent »

La chatonne, nommée Emmie en référence au nom du service des transports de New York, est rentrée avec la jeune femme chez elle. Elle a pu faire connaissance de son petit chien de 13 ans. S’il y a eu quelques tensions au départ, la jeune chatte s’est ensuite montrée plus sociable. Très heureuse dans son rôle de « nouvelle maman », Betsaida sait qu’elle a bien fait d’écouter son cœur.

La sauveuse a pu compter sur une communauté très généreuse, qui lui a apporté de l’aide pour l’achat de tout le nécessaire pour la chatonne.