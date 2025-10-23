Effrayé par un orage, un chat trouve refuge dans un fort douillet construit avec amour par son humain (vidéo)

Quand l’orage gronde, certains trouvent refuge dans l’amour… et les coussins. C’est ce qu’a vécu Bugs, un chat texan terrifié par le tonnerre, réconforté par son maître qui lui a construit un abri douillet.

Nos animaux de compagnie peuvent être effrayés par les bruits forts et soudains, comme ceux que produisent les orages. C’est une peur que l’on retrouve chez certains chats, et Bugs est l’un d’eux.

Cet adorable matou au pelage roux vit dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), aux côtés de son “papa”, Ben, et de sa “maman” Lauren, qui se fait appeler “@lauren_syndi” sur Instagram.

C’est justement sur le réseau social que cette dernière a posté une vidéo ayant Bugs et Ben pour protagonistes, et devenue virale. La scène que l’on y découvre a touché de très nombreux internautes. Mise en ligne le 12 juillet 2025, la séquence a, en effet, généré près de 43 000 “j’aime” et des centaines de milliers de vues.

Lauren confie d’ailleurs à Newsweek , qui relaie le récit et la vidéo, qu’elle ne s’attendait pas à ce que sa publication rencontre un tel succès.

Ce jour-là, elle n’était pas chez elle lorsqu’un violent orage avait éclaté. Ben et Bugs, en revanche, étaient à la maison. Le tonnerre avait terrifié le chat, qui cherchait désespérément du réconfort. Fort heureusement, son propriétaire a vite réagi et fait preuve de créativité.

Ben lui a construit une mini forteresse de salon. Pour ce faire, il a utilisé les accoudoirs et les coussins pour former les murailles, ainsi qu’une couverture en guise de toit. Le tout posé sur le canapé. Il a ensuite installé Bugs dans son panier à l’intérieur de cet abri rassurant.



lauren_syndi / Instagram

Ce n’est pas tout, puisque Ben lui a allumé la télévision pour y diffuser des vidéos YouTube montrant des oiseaux et toutes sortes de contenus intéressants pour le félin.

“Je m'en suis occupé”

En rentrant à la maison, Lauren a été à la fois surprise et émue de voir Bugs confortablement installé dans son petit château fort improvisé, les yeux rivés sur l’écran. Même si son mari l’avait prévenue par texto entretemps (“Le tonnerre a effrayé le chat, mais je m'en suis occupé”), le spectacle l’a laissée sans voix.

Voici la vidéo :

