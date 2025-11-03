« Je n’en reviens pas qu’il soit resté si longtemps au refuge », ce chat découvre enfin la tendresse et s’y abandonne totalement (vidéo)

Lorsqu’il est arrivé en refuge, Doom était déjà adulte. Par conséquent, peu d’adoptants lui ont accordé de l’attention. Pendant 4 longs mois, le matou a observé ses congénères partir les uns derrière les autres dans leurs familles pour la vie, pendant que lui attendait désespérément qu’une bonne âme lui donne sa chance. Puis un beau jour, Sierra est arrivée…

Dans les refuges, ceux qui restent le plus longtemps sont les animaux malades, handicapés ou vieux. S’il n’est pas vieux, Doom n’en reste pas moins déjà adulte . Son capital sympathie est donc, aux yeux des gens qui viennent visiter la structure, beaucoup moins conséquent que celui d’un chaton… Ainsi victime de son âge, le beau tabby à poils longs est donc resté entre les 4 murs du refuge pendant 4 mois. Chaque jour, il avait l’espoir d’enfin croiser le regard de celui ou celle qui aurait le coup de cœur pour lui, mais chaque jour, il restait indéfiniment dans sa cage. Finalement, c’est au détour d’un événement d’adoption organisé par le refuge, qu’une jeune femme prénommée Sierra a enfin posé les yeux sur lui. C’est à ce moment précis que le destin a parlé et que l’humaine et le chat ont eu un coup de foudre instantané !

L’amour, enfin !

Comme le raconte le média Pethelpful , Sierra ne pouvait détacher son regard de Doom, malgré tous les autres félins présents autour d’elle. En quelques secondes seulement, elle a décidé que ce serait lui et pas un autre… Depuis, le magnifique félin a rejoint son nouveau foyer et aime plus que tout passer du temps dans les bras de ses humains. Il est devenu un véritable expert en câlins, en bisous et en pétrissage. En effet, chaque fois qu’il se blottit contre l’un de ses humains, il ne peut s’empêcher de faire aller ses pattes pour exprimer son bien-être et son profond sentiment de sécurité.

Sur son compte TikTok où elle est très active, Sierra partage très régulièrement des vidéos de la boule de poils qui occupe désormais son quotidien depuis plus de 2 ans !

“Je n’en reviens pas…”

“Je n’ai même pas les mots pour exprimer à quel point il est important d’adopter des chats adultes. Je n’en reviens pas que Doom soit resté coincé dans ce refuge pendant des mois à regarder tous les chatons se faire adopter sous ses yeux…”, affirme-t-elle dans une vidéo postée peu de temps après l’adoption du félin.

Aujourd’hui, Doom file toujours le parfait bonheur avec ses humains et sa sœur Juno.