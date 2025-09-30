Douée pour faire croire qu’elle a désespérément besoin d’aide, cette minette pousse sa famille a laissé un message d’avertissement au voisinage

Les félins sont des petits êtres malins qui savent parfaitement comment parvenir à leurs fins et ce n’est pas Lili qui pourra prétendre le contraire… Malgré le fait qu’elle soit aimée et choyée par une famille idéale, la boule de poils n’hésite pas à aller mendier des caresses et des friandises dans la rue, au point même de mettre sa santé en danger.

Lorsque la famille de Lili s’est rendue compte que cette dernière ne cessait de prendre du poids, elle s’est mise en quête d’une explication. Bien que gâtée à la maison, la chatte noire et blanche a toujours eu une alimentation saine et adaptée à ses besoins. Mais alors, d’où pouvait bien venir cette soudaine prise de poids ? Finalement, ils ont découvert que la minette allait tout simplement faire du charme au voisinage afin d’être nourrie tout au long de la journée. Il a donc fallu trouver une solution pour que toutes les bonnes âmes qui croisent la route de Lili cessent de lui donner des friandises…

© Leo Clarke / Google Maps

“Je suis une actrice !”

C’est finalement l’idée d’un message écrit qui a obtenu gain de cause. Ainsi, la famille a écrit un mot sur un carton et a simplement déposé le message devant le supermarché Iceland sur Penny Lane à Liverpool (Angleterre), lieu ou Lili passe la majeure partie de sa journée dans le but d’attendrir les clients. “S'il vous plaît, ne nourrissez pas le chat noir et blanc. Je m'appelle Lili et j'ai une maison sur Kenyon Rd. Je suis une actrice ! J'aime l'attention ! J'aime la nourriture ! C'est très gentil de votre part, mais s'il vous plaît, arrêtez de me nourrir, car je passerai moins de temps à la maison. Merci !”, peut-on lire sur le morceau de carton.

Évidemment, de nombreux clients ont été amusés par cette révélation. L’un d’entre eux a même pris le message en photo, d’autant plus que Lili était assise juste à côté ! Posté sur Reddit et relayé par le Liverpool Echo , le cliché est rapidement devenu viral.

Un talent indéniable