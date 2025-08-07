Disparue pendant 1 an et grièvement blessée, cette chatte réapparaît au moment où plus personne ne l’attendait

Quand les membres de l’association AlleyCats Alliance ont vu une chatte bicolore très mal en point pour la première fois, ils n’auraient jamais imaginé qu’elle puisse survivre à ses blessures. Pourtant, la chatte s’est accrochée à la vie et le destin l’a remise sur le chemin de ses bienfaiteurs.

Le 26 juillet dernier, sur Facebook, les membres de l’association AlleyCats Alliance n’ont pas caché leur joie à leur communauté. Ils annonçaient avoir capturé une chatte recherchée depuis près d’un an, qu’ils avaient même cru décédée au bout d’un certain temps. La féline était pourtant bien en vie, mais elle avait besoin de soins de santé.

La première rencontre avec la féline a eu lieu en octobre 2024, rapportait Castanet. La pauvre est apparue avec une patte gravement blessée, partiellement amputée. Les bienfaiteurs avaient alors pensé qu’elle avait été piégée dans un moteur de voiture, ce qui arrive malheureusement fréquemment. Au vu de l’état de son membre, il était urgent de la secourir.

AlleyCATS Alliance / Facebook

Une sombre issue

Cependant, toutes les tentatives pour l’attraper avaient échoué. La chatte n’avait aucune envie de se laisser avoir et a échappé à tous les pièges tendus. Les bienfaiteurs ont fini par abandonner en constant qu’ils ne parviendraient pas à l’attraper. Par la suite, la chatte n’était jamais revenue au sein de sa colonie et le personnel du refuge avait alors supposé qu’elle était décédée tant son état initial était grave.

Pourtant, non loin d’eux, la chatte se battait encore pour sa vie. Cette fois, le personnel d’AlleyCats Alliance n’a pas laissé passer sa chance et est finalement parvenu à la capturer. La chatte, baptisée Adira par ses bienfaiteurs, a rapidement été examinée par un vétérinaire et sa patte. Lequel a constaté qu’il n’était plus possible de guérir sa patte et a décidé de l’amputer proprement.

A lire aussi : Cette chatte introuvable depuis 9 mois vivait dans un autre foyer à seulement 2 km du sien

Malgré sa taille fine, Adira cachait autre chose sous son pelage : des chatons. Elle était enceinte et ses sauveteurs lui ont préparé un petit nid douillet pour qu’elle donne naissance à sa progéniture dans les meilleures conditions possibles. D’ailleurs, de manière générale, Adira ne retournera plus jamais à son ancienne vie, car ses bons Samaritains lui trouveront une famille aimante quand le moment viendra : « Espérons qu'elle réalisera que vivre à l'intérieur est beaucoup plus sûr et qu'elle apprendra à ne pas mordre la main qui vous nourrit », partageait un porte-parole de l’association.