Une chatte enceinte abandonnée devant un refuge se retourne désespérément dans son sac de transport avant sa découverte et son sauvetage

L’ancien propriétaire d’Ajita a non seulement abandonné cette chatte au beau milieu de la nuit, mais il l’a, en plus, mise en danger en le faisant juste à côté d’une route. Par chance, une âme bienveillante l’a mise en sécurité, puis des bénévoles ont pris soin d’elle.

Récemment, en arrivant au refuge de l’association Ruff Start Rescue à Princeton, dans le Minnesota (Etats-Unis), les bénévoles s’attendaient à commencer une journée de travail comme les autres, mais cela n’a pas été le cas. Ce matin-là, ils ont découvert un sac de transport devant la porte de l’établissement. Ils ont évidemment tout de suite compris qu’il s’agissait d’un nouveau cas d’abandon.

A l’intérieur se trouvait une chatte écaille de tortue. Elle était enceinte. L’équipe de Ruff Start Rescue s’est empressée de la libérer et de l’emmener à l’intérieur pour l’examiner et la réconforter.

Ils ont ensuite visionné les enregistrements de la caméra de surveillance filmant l’extérieur du refuge. Ils ont vu que, pendant la nuit, le sac de transport rouler à lui-même à plusieurs reprises sur le trottoir. La pauvre féline essayait ainsi désespérément d’en sortir. Ce faisant, elle avait pris la direction de la route et risquait donc d’être écrasée. Fort heureusement, une personne qui passait par là s’en était aperçue et avait replacé le sac sur le trottoir.

Les bénévoles ont décidé de l’appeler Ajita. C’est un mot issu du sanskrit qui « signifie invincible, et c'est exactement ce qu'est cette courageuse maman », indique l’association. Elle était indemne malgré tout ce qu’elle venait de vivre. Son caractère amical et affectueux n’a ait qu’accentuer l’admiration que ses bienfaiteurs ont éprouvée pour elle.



Ruff Start Rescue / Facebook

« Une véritable survivante »

Nourrie, vaccinée et choyée, la chatte a été confiée à Rachel, mère d’accueil. Cette dernière ne s’attendait pas à ce qu’Ajita lui fasse confiance et s’adapte à son nouvel environnement aussi vite. « Ajita est sortie de sa caisse de transport et a immédiatement été reconnaissante et aimante, raconte la bénévole à The Dodo. Je n’aurais jamais deviné qu’elle avait vécu une situation traumatisante si je n’avais pas vu la vidéo moi-même ».

Ajita devrait bientôt mettre bas. Elle pourra élever ses petits dans des conditions optimales. Quand ils seront suffisamment grands, eux et leur mère seront proposés à l’adoption.

« Cette maman est une véritable survivante, et avec l’amour et le soutien qu’elle reçoit, elle est prête à commencer le prochain chapitre de sa vie avec sa propre petite famille », conclut Ruff Start Rescue.