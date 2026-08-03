Disparu pendant 3 jours ce chat revient chez lui grièvement blessé par un tir de plomb et survit (vidéo

Il avait disparu sans laisser de trace, mais 3 jours plus tard, Aston est finalement revenu chez lui à Nocario en Corse, avec une blessure impressionnante qui aurait pu lui coûter la vie. Grâce à une intervention rapide, ce chat miraculé est aujourd’hui en convalescence, tandis que ses maîtres réclament justice.

Perdre la trace de son animal de compagnie est une épreuve particulièrement angoissante. À Nocario, en Haute-Corse (2B), Victoire et Jean-Roch en ont fait la douloureuse expérience lorsque leur chat, Aston, a subitement disparu en juin dernier. Pendant 3 jours, ils ont espéré le retrouver sain et sauf. Mais lorsqu'ils l'ont finalement retrouvé, le couple a découvert avec stupeur que leur compagnon était très grièvement blessé.

Un retour dramatique

Aston avait disparu alors que le couple venait tout juste de rentrer de la maternité après la naissance de leur enfant. « On rentrait tout juste de la maternité quand il a disparu, on est restés 3 jours sans nouvelles… », a raconté Victoire à 30 Millions d’Amis.

© Victoire

Un matin, le minou tigré gris et blanc est finalement revenu à la maison, mais avec de grandes difficultés à se déplacer. « Il a réussi à le faire mais on voyait qu’il avait du mal », explique sa propriétaire.

En le caressant, la jeune femme a alors découvert avec effroi une blessure impressionnante : son chat était littéralement « éventré sur 10-12 cm » après avoir été touché par un tir de plomb.

Transporté en urgence chez le vétérinaire, on a effectivement trouvé dans ses tissus « un corps étranger métallique compatible avec un projectile de plomb ».

© Jean-Roch Cotoni Zevaco / Facebook

Malgré l’extrême gravité de sa blessure, le vaillant Aston a survécu grâce à un petit miracle : « la côte, cassée à cause de l’impact, a protégé les organes », a expliqué le vétérinaire.

Très choquée par cette épreuve, Victoire confie : « Le voir comme ça, c’était traumatisant. Mon chat, c’est toute ma vie. »

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© Jean-Roch Cotoni Zevaco / Facebook

Tandis qu’Aston se remet, ses propriétaires demandent justice

Alors qu’Aston poursuit sa convalescence après cette terrible épreuve, ses propriétaires souhaitent que les responsables soient retrouvés. Victoire et Jean-Roch ont déposé plainte et espèrent « que l’auteur des faits sera retrouvé ».

La Fondation 30 Millions d’Amis a également annoncé qu’elle se constituera partie civile en cas de procès.

Heureusement, l’état de santé du minou s’améliore de jour en jour. Après son opération, Aston a retrouvé ses capacités et marche à nouveau normalement.

Pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise, sa famille a désormais pris des précautions supplémentaires et lui a notamment installé un collier réfléchissant. « Je ne veux pas qu’il soit confondu avec un renard pour la chasse », explique Victoire.

© Jean-Roch Cotoni Zevaco / Facebook

Il ne reste plus qu'à souhaiter au courageux Aston de retrouver très vite sa pleine forme et que l'auteur de son agression réponde bientôt de ses actes.