Intrigué par des cris de détresse, il découvre un chat blessé par des dizaines de plombs et fait de son mieux pour l'aider à s'en sortir

Découverte choquante dans la Vienne. Un jeune chat roux, grièvement blessé après avoir essuyé de multiples tirs de plomb, doit aujourd’hui son salut à l’intervention rapide d’un habitant au grand coeur. Marqué par la cruauté dont l’animal a été victime, l’homme est immédiatement passé à l’action pour lui offrir soins, sécurité et peut-être une nouvelle vie.

Livrant son témoignage à France 3 Nouvelle-Aquitaine , un habitant de Vaux-sur-Vienne (86) s’est dit être “juste un citoyen outré”. Outré par ce que l’on avait fait subir à un chat qu’il a découvert et secouru.

“Une cinquantaine de plombs dans le corps”

Le jeudi 20 novembre, Sébastien Beauchamp promenait son chien près de chez lui quand il a été interpellé par des miaulements de détresse. "J'ai été appelé par ce chat, au niveau de la salle des Prés longs", raconte-t-il. Le félin au pelage roux était mal en point et présentait des blessures qui semblaient graves. "Je l'ai emmené chez le vétérinaire, dit-il. La radiographie réalisée a montré l'étendue du désastre : il avait une cinquantaine de plombs dans le corps".



Sébastien Beauchamp / France 3 Nouvelle-Aquitaine

Le pronostic vital était engagé, et son bienfaiteur était sous le choc. Comment pouvait-on faire souffrir un animal de la sorte ? Le quadrupède risquait, par ailleurs, de perdre un oeil d’après le vétérinaire, qui a estimé son âge à 6 mois.

"Il va s'appeler Charlie”

Sébastien Beauchamp a déposé plainte le surlendemain du sauvetage auprès de la brigade de gendarmerie des Ormes, qui a ouvert une enquête. Aucune autre plainte pour de tels actes sur un chat n’aurait été déposée dans la commune avant celle-ci.

"Je sais juste que l'on ne tire pas sur un animal, c'est illégal", s’indigne Sébastien Beauchamp.

A lire aussi : Cette chatte chimère au visage parfaitement divisé est parfaitement consciente de la fascination qu'elle peut générer (vidéo)

Le propriétaire canin vauxois a décidé de garder le chat après son passage chez le vétérinaire. "Il est dans sa caisse où il est au chaud. Il se repose et dort une grande partie de la journée, détaille celui qui a prévu de l’adopter. J'espère que dans quelques jours, il sera sorti d'affaires."

Sébastien Beauchamp lui a même déjà trouvé un nom : "Il va s'appeler Charlie".