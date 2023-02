Disparu lors des feux de forêt en Gironde, Jak le chat fait l'objet d'incessantes recherches pendant 7 mois jusqu'à ce "miracle"

La famille de Jak cherchait désespérément ce chat depuis 7 mois et l’évacuation d’une commune girondine rendue nécessaire par les feux de forêt. Les appels à l’aide lancés par sa propriétaire sur les réseaux sociaux et l’identification de l’animal ont été décisifs.

« Toujours et encore y croire ». C’est le message adressé par Brigitte Messmer aux membres d’un groupe Facebook où elle a annoncé une merveilleuse nouvelle, celle du retour de son chat à la maison après une disparition de 7 mois. Un récit rapporté par France Bleu ce jeudi 23 février.



Brigitte Messmer / Facebook

Jak, croisé Chartreux, s’était volatilisé le 16 juillet dernier à Saint-Symphorien (33). Lui et sa famille s’y étaient établis en urgence après l’évacuation, la veille, d’Origne. Ils habitaient cette commune située à 8 kilomètres au nord et menacée par les incendies.



Brigitte Messmer / Facebook

Après plusieurs jours de recherches infructueuses, Brigitte Messmer s’était tournée vers les réseaux sociaux. Elle avait posté des appels à témoin notamment sur le groupe Facebook « Feu Landiras et Sud-Ouest », avec photos, description détaillée et circonstances de la disparition du félin.

Malgré tous ses efforts, Brigitte Messmer restait sans nouvelles de son ami à 4 pattes, jusqu’à cet appel inespéré de la part d’une certaine Nathalie. Cette dernière lui annonçait, en effet, qu’un chat dont l’aspect correspondait au signalement de Jak s’était installé dans la grange de sa fille 4 mois plus tôt, toujours à Saint-Symphorien. L’animal prenait la fuite chaque fois qu’elles tentaient de l’approcher.

Elle a sifflé, il est venu vers elle

Brigitte Messmer s’est aussitôt rendue sur les lieux et y a effectivement retrouvé Jak, qui se tenait immobile sur l’herbe. Jusque-là, elle n’était pas encore tout à fait certaine qu’il s’agissait bien de lui. Elle a sifflé, comme elle avait l’habitude de le faire pour l’appeler, et le quadrupède s’est approché d’elle.



Brigitte Messmer / Facebook

Elle l’a emmené chez le vétérinaire, qui a confirmé que c’était Jak grâce à sa puce d’identification.



Brigitte Messmer / Facebook

Brigitte Messmer a partagé sa joie d’avoir ramené son chat auprès d’elle via une nouvelle publication sur Feu Landiras et Sud-Ouest le mardi 21 février. « La famille est de nouveau au complet », s’est-elle réjouie, avant de remercier tous ceux qui ont apporté « soutiens, partages, bienveillance et amour pour nos quatre pattes ».

Brigitte Messmer / Facebook