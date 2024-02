La belle histoire d’un homme marqué par sa rencontre avec un chat en maison de retraite

Un internaute s’est rendu dans un Ehpad pour visiter un proche et a croisé un visage familier. Il avait rencontré un chat sur place plusieurs années auparavant et a été agréablement surpris de constater que l’animal vivait encore là.

Les animaux de compagnie sont très bénéfiques pour les personnes âgées, c’est pourquoi leur introduction au sein des maisons de retraite est de plus en plus commune. Ginger, un tabby roux, a été adopté par l’un de ces établissements et en est devenu la mascotte. Il ravit les résidents, mais également leurs visiteurs.

Un utilisateur de Reddit nommé Adam garde un souvenir particulièrement doux de sa rencontre avec la boule de poils. Sur la plateforme sociale, il explique avoir rendu visite pendant quelque temps à sa grand-mère installée dans une maison de retraite de Philadelphie, en Pennsylvanie (États-Unis).

C’était il y a près d’une décennie et à l’époque, le chat de la structure, Ginger, était venu le saluer. Le quadrupède était présent à chacune de ses visites, jusqu'à ce que la dame décède.

« Regardez qui est toujours là »

9 ans plus tard, le grand-oncle d’Adam a été placé dans le même Ehpad. Il est donc allé lui tenir compagnie, puis est tombé nez à nez avec une frimousse qu’il connaissait très bien. Il s’agissait de Ginger, qui n’avait pas bougé malgré le temps passé : « C'était tellement agréable de le revoir » confiait-il à Newsweek.

Le chat était un lien entre les proches d’Adam et lui. L’homme était aussi heureux de voir à quel point sa présence comptait pour les résidents. Lesquels le comblaient d’affection, et réciproquement. Les visiteurs n’étaient pas non plus insensibles en rencontrant le gentil Ginger. En somme, ce dernier faisait l’unanimité.

Les internautes touchés par ce récit

Adam a partagé ses retrouvailles avec Ginger sur Reddit. Sa publication a suscité de nombreuses réactions et plusieurs personnes ont interagi dans la section des commentaires. Certaines ont évoqué l’impact positif qu’ont eu les animaux sur des proches âgés de leur famille. D’autres ont souhaité une longue vie au gentil chat, espérant qu’il resterait encore longtemps aux côtés des seniors pour leur apporter du bonheur.