Quand un chat mâle défie les stéréotypes en soutenant sa compagne pendant qu'elle allaite leurs petits (vidéo)

Dans la plupart des cas, quand un couple de chats ayant engendré une portée vit sous le même toit, le mâle est tenu à l’écart de la mère et des chatons nouveau-nés. Cette séparation n’est pas du tout de mise concernant Mogli et Simba. Cette dernière est même ravie de profiter du soutien de son compagnon alors qu’elle choie leur progéniture.

Une vidéo particulièrement touchante a été partagée le dimanche 26 novembre sur TikTok par la propriétaire d’un adorable couple de chats. Ces derniers répondent aux noms de Simba (le mâle) et Mogli (la femelle).

Celle-ci est âgée de 2 ans, tandis que son partenaire a un an et demi. Tous 2 sont inséparables et ont même eu leur toute première portée de chatons.

La maman a été installée dans une grande boîte garnie de couvertures où elle a mis ses petits au monde et les élève. Le père, lui, met un point d’honneur à veiller sur Mogli et leurs chatons.



L’attitude de Simba tranche avec celle de bon nombre de chats mâles qui préfèrent rester à bonne distance, sont séparés par les propriétaires ou encore tenus à l’écart par la génitrice.

Dans la vidéo, on le voit couché dans son panier disposé juste à côté de la boîte où Mogli allaite ses petits. Il passe la patte par une ouverture pour toucher celle de sa compagne, qui est clairement épuisée mais très probablement contente de trouver un tel réconfort.

Le papa idéal

Simba se comporte en papa et en « mari » modèle en soutenant Mogli et en veillant sur sa petite famille.

En regardant cette vidéo que relaie Parade Pets, on a aucun mal à comprendre pourquoi elle est devenue rapidement virale, amassant 1,9 millions de vues à ce jour.

Une autre séquence, à découvrir ci-dessous, montre Simba alors qu’il est entré à moitié dans la boîte, aux côtés de Mogli et de leurs chatons. Cette scène, tout aussi attendrissante que la première, prouve que la confiance de la maman chat envers son congénère est totale.

